Rossy de Palma se une a 'Little Birds', la nueva serie que prepara Sky

La actriz española interpretará la encantadora e ingeniosa Condesa Mandrax

Rossy de Palma ha fichado por Little Birds, una evocadora adaptación de la colección de relatos eróticos de Anais Nin. La serie, que acaba de comenzar su producción en la localidad gaditana de Tarifa, estará ambientada en Tánger en la década de 1950. La intérprete española da vida a la encantadora e ingeniosa Condesa Mandrax, el palpitante corazón social de la colonia.

La audaz y evocadora serie de seis episodios, inspirada en la colección de relatos eróticos de Anais Nin, está dirigida por Stacie Passon (Billions, House of Cards) y escrita por Sophia Al-Maria (The Girl Who Fell to Earth). En mayo, la grabación se trasladará a Manchester a partir de mayo.

Además de Rossy de Palma, también se unen Hugh Skinner (Mamma Mia!), Nina Sosanya (Killing Eve) y Jean Marc-Barr (Big Sur). Hugh Skinner interpreta a Hugo Cavendish-Smyth, un aristocrático Lord inglés que se propone casarse con Lucy, pero cuyo corazón está en otra parte. Este personaje, complejo y desgarrador, está a menudo dividido entre su impredecible prometida y su amante, Adham Abaza, un apuesto anglo-egipcio interpretado por Raphael Acloque. Elegante e inteligente, Adham es el hombre más codiciado de Tánger.

Yumna Marwan (Submarine) interpreta a Cherifa Lamour, una marroquí con tendencias dominantes que atiende a los diplomáticos y extranjeros de ese colorido y bohemio mundo. Apasionada y decidida, la vida de Cherifa mezcla lo personal con lo político mientras intenta cambiar el mundo que la rodea con su fuerza y perseverancia. Su presencia cautiva al secretario Pierre Vaney, interpretado por Jean-Marc Barr, quien está desesperadamente enamorado de ella.

Y Nina Sosanya (Killing Eve) interpretará a la glamurosa actriz Lili Von X, que anima a Lucy a vivir su vida a su manera.

Little Birds, coproducido por Sky y Warp Films, se une a los proyectos recientes que demuestran la importante apuesta de Sky por contenido original y su compromiso con la industria creativa. Las próximas series originales que se estrenarán en 2019 incluyen, la cuarta temporada de Gomorra el 23 de abril y la esperada serie Catalina la Grande, protagonizada por Helen Mirren.