'Las Señoras del (h)AMPA', elegida como la mejor serie en el MipDrama

La comedia de Toni Acosta y Malena Alterio se alza con el premio otorgado por la industria

Las series de Telecinco también tienen su reconocimiento internacional. Aunque aun no se ha estrenado, Las Señoras del (h)AMPA ha ganado el premio el premio MIPDrama Buyers Coup de Coeur en el prestigioso MIPTV de Cannes, es decir, ha sido la ficción favorita por por 450 profesionales de la industria televisiva.

Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset España, explica que "es muy importante para nosotros que un foro internacional tan prestigioso a nivel comercial haya premiado a Señoras del (h)AMPA, una comedia con cuatro mujeres protagonistas que interpretan personajes muy reales y cotidianos, una historia cercana y muy potente desde el punto de vista dramático y narrativo y con un humor negro con toques irreverentes que imprime a la serie un tono muy característico y diferenciador".

Para Santi Botello, productor ejecutivo de la comedia, "este premio es una inyección de optimismo para Producciones Mandarina y supone una gran satisfacción para todo un equipo que apostó por la idea de dos creadores jóvenes, de gran talento y muy punkies, y un reconocimiento de la industria a Mediaset España, un grupo valiente que quiso apoyar un proyecto diferente, transgresor y macarra".

Los participantes en el MIPDrama Buyers Summit eligieron a Señoras del (h)AMPA tras haber asistido a la proyección de un adelanto de 15 minutos de diez series previamente seleccionadas por la organización por "su valor en cuanto a guion y producción, su originalidad y su atractivo para el mercado mundial".

Las únicas ficciones españolas que formaban parte de esta selección eran producciones de Mediaset España: Señoras del (h)AMPA y Brigada Costa del Sol. El listado se completaba con Atlantic Crossing (Noruega), Made in Ital (Italia), I AM (Reino Unido), World on Fire (Reino Unido), The Middleman (Francia), Hide and Seek (Ucrania), Shadow lines (Finlandia) y The Gulf (Nueva Zelanda).