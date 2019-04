Joffrey Baratheon reaparece en el estreno de 'Juego de Tronos' tras su misteriosa desaparición Ecoteuve.es 4/04/2019 - 16:29 0 Comentarios

Jack Gleeson acaparó la atención en la premiere mundial de la serie de HBO

Juego de Tronos celebró este miércoles 3 de abril la premiere mundial de su octava y última temporada. El legendario Radio City Music Hall de Nueva York fue el escenario elegido por HBO para el esperado evento, que estuvo precedido de una alfombra roja por la que desfilaron todas las estrellas de la ficción y otros actores invitados.

Y si bien Emilia Clarke (Daenerys), Kit Harington (Jon Nieve), Peter Dinklage (Tyrion), Maisie Williams (Arya) o Sophie Turner (Sansa) fueron los intérpretes más aclamados, un protagonista ya desaparecido de la ficción acaparó toda la atención de los medios. Se trata de Jack Gleeson, actor que daba vida al despiadado Joffrey Baratheon y del que muy poco se supo después de la muerte de su personaje en aquella boda púrpura de la cuarta temporada.

Tras una nada despreciable trayectoria cinematográfica, Gleeson saltó a la fama mundial en 2011, con 17 años, cuando fue elegido para dar vida a Joffrey en Juego de Tronos. Enseguida, el personaje se convirtió en uno de los más odiados por los fans de la ficción, que celebraron su macabra muerte en su boda con Margary Tyrrel en el episodio titulado El León y la Rosa (2014). El primogénito de Cersei [Lena Headey no acudió a la premiere por enfermedad] fue envenenado en un acto que más tarde se descubriría que cometió Olenna Tyrrel, abuela de su esposa.

En ese momento, el actor irlandés decidió romper con todo y dejar la interpretación debido a que no sabía gestionar la gran popularidad que consiguió. Además, esta experiencia no fue nada positiva, ya que muchas personas no diferenciaron entre la realidad y la ficción y le hacían pagar las desdichas de su temido personaje. "La verdad es que cuando acepté el papel no me imaginaba que la gente odiaría tanto al personaje", confesó Gleeson hace unos años en una conferencia que ofreció en la Universidad de Dublín.

Tras su salida de la serie, el actor decidió centrarse en sus estudios académicos y comenzó la carrera de Filosofía en la Trinity College de Dublín. Ahora, cinco años después, Jack Gleeson ha reaparecido ante los medios invitado a la premiere de la última temporada de Juego de Tronos junto a otros intérpretes que ya dejaron la serie.

En la fiesta posterior al estreno, Gleeson y Sophie Turner protagonizaron un cómico reencuentro que dejó 'en jaque' al cantante Joe Jonas, prometido de la actriz. En una foto publicada en su cuenta oficial de Instagram, Jonas bromeó con el sonado reencuentro: "¡WTF! Pensaba que este tipo estaba muerto...", escribió el vocalista de los Jonas Brothers.