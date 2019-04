Tyrion Lannister de 'Juego de Tronos' tiene un 'hermano gemelo' en Pakistán Ecoteuve.es 1/04/2019 - 14:36 0 Comentarios

Rozi Khan, de 25 años, tiene las mismas condiciones físicas que Peter Dinklage

Se llama Rozi Khan y tiene 25 años. Este camarero pakistaní ha saltado a la fama por ser el doble de Peter Dinklage, el actor que interpreta a Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Además de compartir un notable parecido físico en el rostro, este joven también tiene el mismo peso y la misma altura que el intérprete, de unos 135 centímetros.

"Me han tomado muchas fotos, por eso me he hecho famoso en todas partes", dijo este joven que trabaja sirviendo platos especializados en cordero y curry de espinacas en un restaurante de Rawalpindi, Pakistán.

El dueño del local afirma que Khan es un "gran trabajador" además de reconocer que ha ayudado a que su sitio sea popular, al ser "una carta de presentación". Por su parte, el protagonista describe a Dinklage como un "amigo y hermano". "Lo quiero mucho... es de mi altura, así que me gusta mucho".

Por otra parte, tan solo quedan dos semanas para que HBO lance el primer capítulo de la octava y última temporada, que en España será de la madrugada del 14 al 15 de abril.