Todos los detalles de 'El presidente', la serie de Amazon Prime Video sobre el 'FIFA Gate' de 2015 Ecoteuve.es 26/03/2019 - 13:26

Andrés Parra ('El Patrón del Mal') dará vida al presidente chileno Sergio Jadue

Amazon ha presentado una nueva serie Prime Original para el público de América Latina y de todo el mundo: El Presidente, una serie dramática de Gaumont de ocho episodios de una hora inspirada en los personajes y acontecimientos detrás del escándalo de corrupción "FIFA Gate" de 2015.

El presidente comenzará su producción este año y estará a cargo del director y guionista ganador del premio Óscar por Birdman, Armando Bo, quien dirigirá y será productor ejecutivo. La serie contará con un reparto lleno de estrellas liderado por Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal), Paulina Gaitan (Diablo Guardian) y Karla Souza (How to Get Away with Murder), entre otros.

"El Presidente mostrará al mundo, con mucha ironía, que el deporte más querido de todos es en realidad un negocio multimillonario dirigido por una mafia ridícula que nunca hemos visto: la mafia del fútbol", dijo el director de la serie, Armando Bo.

El Presidente está coproducida por Gaumont con sus socios de producción: Fabula, la productora ganadora del Óscar dirigida por Pablo y Juan de Dios Larraín; y la productora argentina Kapow, cofundada por Agustín Sacanell.

Un soborno de 150 millones de dólares

Con ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa como telón de fondo, la serie explora el escándalo deportivo que sacudió al mundo a través de la historia de Jadue (Parra), un presidente de un pequeño club de fútbol chileno que surgió de la oscuridad para convertirse en una pieza clave en una conspiración de soborno de 150 millones de dólares a manos del infame presidente de la asociación argentina de fútbol, ??Julio Grondona.

La ficción forma parte del aluvión de títulos que prepara Amazon por todo el mundo y que anunció hace unos meses, entre ellos La templanza, la segunda parte de El tiempo entre costuras, y una serie sobre El Cid.