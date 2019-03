'Cuéntame cómo pasó' presenta su temporada número 20 y renueva por otra más en TVE Ecoteuve.es 20/03/2019 - 16:56 0 Comentarios

La familia Alcántara está de enhorabuena. Cuéntame ha presentado este miércoles en el Festival de Málaga su temporada número 20 en TVE, que regresará este jueves (22.40) a La 1. En el evento al que ha asistido ECOTEUVE.ES, Imanol Arias ha confirmado que la serie de Ganga Producciones ha renovado por una temporada más, que será la número 21.

"Como cada año, después de 17 años y 20 temporadas, solo tenemos una preocupación: no ser vulgares. No contar cosas con miedo, arriegarnos. Es mejor arriesgarnos y que nos echen, que no nos echen y no arriesgarnos. Este año les garantizo que es terrorífico", ha empezado diciendo el actor.

Después, Imanol Arias ha confirmado la nueva entrega: "Yo me he enterado hace unos días que tenemos una nueva temporada, pero he hecho esta como si fuera la última para que sea verdadera y para que ustedes no pierdan el tiempo en su casa".

Cabe recordar, que la temporada 20 se emitirá en TVE en dos tandas y que la segunda tanda se grabará este verano. Así las cosas, queda por saber cuándo empezarán la grabación de la temporada 21.

"Ya sabéis que los Alcántara siempre estamos en el ojo del huracán. Vienen nuevas tramas, nuevos proyectos, cambios...", ha añadido Ana Duato que encarna a Mercedes haciendo alusión al salto temporal que vivirá la serie y al cambio de actriz que da vida a María: Paula Gallego cede el testigo a Carmen Climent.

Ana Duato e Imanol Arias presentan ante el público del @festivalmalaga la temporada 20 de @cuentametve: "Seguimos arriesgando y lo que viene va a ser terrorífico" pic.twitter.com/U5iXEcgVdq — Ecoteuve (@Ecoteuve) 20 de marzo de 2019