Amazon Prime Video renueva 'American Gods' por una tercera temporada

La plataforma estrenó la segunda tanda episodios el pasado lunes

Amazon Prime Video ha anunciado la renovación por una tercera temporada de la serie Prime Original American Gods tras el exitoso estreno de la segunda temporada el lunes 11 de marzo de 2019. La serie, que está disponible en exclusiva en más de 200 países y territorios fuera de los EE. UU. en Amazon Prime Video, está basada en bestseller homónimo del galardonado autor Neil Gaiman.

Conocido por su trabajo en Hemlock Grove, The Walking Dead, Dexter y The Shield, Charles "Chic" Eglee se unirá al equipo de los dioses como showrunner en la tercera temporada de American Gods.

"Estoy encantado de que American Gods haya sido renovada por una tercera temporada, y aún más emocionado de poder trabajar con Chic Eglee", dijo Neil Gaiman. "Chic es el mejor compañero. Llevamos semanas trabajando en la forma de la temporada y estoy encantado de que pueda llevar la antorcha de American Gods a la gloria. Gracias a Fremantle, Starz y Amazon por tener fe en la serie, a Bryan, Michael y Jesse por llevarla tan lejos, a todos los actores y el equipo y, sobre todo, a los espectadores. Su amor por los personajes es lo que nos llevó a este punto y nos llevará al siguiente capítulo".

Protagonizada por Ricky Whittle (The 100, Nappily Ever After) como Sombra (Shadow) Moon e Ian McShane (Deadwood, John Wick) como Sr. Miércoles (Mr. Wednesday), American Gods cuenta la historia de una guerra que se gesta entre los dioses antiguos y los nuevos: los dioses tradicionales de raíces mitológicas de todo el mundo pierden creyentes constantemente en beneficio de un panteón de nuevos dioses que reflejan el amor de la sociedad actual por el dinero, la tecnología, los medios de comunicación, la fama y las drogas. En la segunda temporada, la batalla entre dioses antiguos y nuevos avanza inexorablemente hacia el punto de crisis cuando sus destinos chocan con los de los hombres. En este extraño nuevo mundo, la fe requiere un sacrificio terrible.

"American Gods es entretenimiento asombroso y nuestros clientes en todo el mundo lo adoran", dijo Brad Beale, Vicepresidente de Licencias Mundiales de Prime Video. "Con el inicio de la segunda temporada pisando fuerte, estamos encantados de poder anunciar oficialmente a nuestros clientes y fanáticos de Neil Gaiman que otra temporada de su querida serie llegará a Prime Video".