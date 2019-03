La verdad sobre el sexo en el rodaje de 'Física o Química': "Se oía todo, las paredes eran de cartón piedra" Ecoteuve.es 15/03/2019 - 11:15 0 Comentarios

Ana Milán, Adrián Rodríguez, Andrea Duro y Lucía Ramos se reencuentran en 'La resistencia' de Broncano

Mucho se ha hablado de las supuestas orgías que mantenían los actores durante la grabación de Física o Química, una serie que sirvió de cantera a una generación maravillosa de actores. Este jueves, un pequeño grupo formado por Andrea Duro, Ana Milán, Adrián Rodríguez y Lucía Ramos se reencontraron en La resistencia y, cómo no, salió el tema del sexo en la charla con Broncano.

"No pararon. Esos muchachos no pararon", dijo Ana Milán a lo que Andrea Duro quiso defenderse: "En los camerinos nunca pasó nada". "¿Qué no pasó nada? ¿Pero cómo tienes el cuajo de decir eso? ¡Qué se oía todo! Me da calor hasta acordarme", siguió insistiendo la actriz que daba vida a Olimpia mientras que Adrián añadió: "Si da igual, las paredes eran de cartón piedra".

Ana siguió quejándose: "Ni una vez llamaron, ni una". "Pues claro que no, porque nunca hubo ninguna orgía", afirmó Duro, a lo que su compañera volvió a espetar: "Lo ibais haciendo por separado". "La cosa de que follábamos todos con todos... No. En un mismo lugar, no", apuntó la joven.

"Mientras tanto, a Adrián le están brillando los ojos de recordarlo", bromeó Broncano. "Tu imagínate chavales de 19 años, de muy buen ver, guapos, con dinero, fama...", justificó el actor que interpretaba al novio de Fer (Javi Calvo), a lo que aseguró, de nuevo, Duro: "Si esto pasa con gente muchísimo más mayor, cómo no va a pasar con adolescentes". "No, a esa velocidad no pasa", sentenció Ana Milán.

Youtube Video