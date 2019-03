Isabel Rábago no hará huelga feminista el 8-M: "A mí nadie me paga la hipoteca" Ecoteuve.es 7/03/2019 - 17:48 0 Comentarios

La periodista no secundará el paro porque no tiene "un casoplón en Galapagar" y no vive "del Estado"

Isabel Rábago ha anunciado en sus redes sociales que no acudirá a la huelga feminista del 8-M. "Día que no trabajo, día que no cobro y a mí nadie me paga la hipoteca", escribe en Twitter la colaboradora de Ya es mediodía. "Y no, no permito que ningún hombre, ni ninguna mujer me diga lo que tengo que hacer, escribir, decir o pensar".

La periodista se extiende aun más en su cuenta personal de Instagram: "Yo trabajo mañana, tarde, seis días a la semana, además estudio por la noche. No me puedo permitir el lujo de parar. No tengo un casoplón en Galapagar, ni coche oficial, ni Guardia Civil a las puertas de mi casa".

"No vivo del Estado. No utilizo a las mujeres. No dependo de ningún hombre. Nunca me han dado un puesto de trabajo por ser mujer sino por mi valía. Yo lucho todos los días. Si veo que una mujer es insultada, despreciada, vejada o maltratada lo denunció públicamente y ante la policía", dice la actual secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid.

"Soy una mujer libre. Soy una mujer sin etiquetas. Y si las tengo, me las pongo yo. Respeto a todas las mujeres y a todos los hombres, por igual. Porque somos iguales. No señalo. Y todo lo hago, sin dar lecciones a nadie! Soy especial? No, soy como la gran mayoría! Somos mayoría!! Concepto", se reivindica. "?Y ahora quién quiera que siga con el linchamiento público, el aquelarre y el escarnio".

Yo el #8MNoVoy

Día que no trabajo, día que no cobro y a mí nadie me paga la hipoteca.

Y no, no permito que ningún hombre, ni ninguna mujer me diga lo que tengo que hacer, escribir, decir o pensar. GRACIAS ??#ÚltimoTuitDeLaSemana

Nos vemos trabajando! ????????

(Cambié el # ????) ???? pic.twitter.com/juJKszHGdE — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 6 de marzo de 2019

Rábago y sus declaraciones sobre el feminismo

Isabel Rábago se situó en el centro de la polémica por unas controvertidas declaraciones sobre el feminismo. "No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", dijo incendiando Twitter.

Sus palabras tuvieron respuesta de Carme Chaparro en Cuatro que la desarmó con una simple pregunta: "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer?". "Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo", añadió la presentadora.

Rábago no se quedó callada y explotó en su respuesta hacia su compañera de Mediaset: "Ser feminista no es señalar a una compañera. Feminismo es censurar los insultos que estoy recibiendo".