María Galiana, Herminia en 'Cuéntame'), sobre el auge de Vox: "Hay 400.000 fachas en Andalucía"

La actriz de la serie de TVE se posiciona contra los 'días de' como el Día de la Mujer

Sobre su charla con Errejón en La Sexta: "Parecía que hablaba con el delegado de curso"

Hace un par de meses, María Galiana se convertía en la estrella absoluta de la gala que presentó Ana Pastor en La Sexta por el estreno de la nueva temporada de ¿Dónde estabas entonces? La intérprete, popular por su papel de Herminia en Cuéntame, debatió con Íñigo Errejón y regaló a la audiencias varios momentazos.

A tan solo unos días de que se estrene la vigésima temporada de la longeva serie de TVE en el Festival de Málaga, María Galiana ha hablado de cómo el personaje ha cambiado su vida. "Cuando me muera, me voy a quedar como Chanquete y la gente solo se va a acordar de Herminia", declara.

Aunque la sevillana no quería hablar de política, finalmente sí acaba opinando del auge de Vox en Andalucía: "Cuando salió por primera vez daba hasta penita de lo ridículo que era. Nadie pensó jamás en la vida que pudiera sacar ni un diputado, pero ahora tienen 12 en el Parlamento andaluz".

"Eso significa que hay 400.000 fachas en Andalucía, clarísimo. Qué le vamos a hacer, están en su derecho", añade Galiana a la revista Papel.

María Galiana: "Errejón es un chico muy preparado"

También hace alusión a Íñigo Errejón y a la charla que tuvo en La Sexta: "No lo conocía de nada, me lo presentaron allí. Es un chico muy preparado, me dio la impresión de que estaba hablando con el delegado del curso, como he conocido a tantos. Es simpático".

Por último, la veterana intérprete dice que no le gusta "los días de" como el Día de la Mujer, que se celebra este viernes 8, o el Día del Orgullo Gay: "Significa que estoy en una circunstancia extraña respecto de la sociedad... y eso me molesta muchísimo, que soy un bicho raro, vamos".