Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese vuelve a unirse: producirán una serie de Hulu Europa Press 12/02/2019 - 17:43

La plataforma que lanzó 'El cuento de la criada' da luz verde a 'Devil in the White City'

En 1893, el doctor Henry H. Holmes perpetró 200 asesinatos con la ayuda del arquitecto Daniel H. Burnham. Su truculenta historia inspiró Devil in the White City, un proyecto cinematográfico que lleva dando vueltas por los estudios de Hollywood desde 2003. Ahora, Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio retoman las andanzas de estos asesinos en forma de serie para Hulu y Paramount Television.

Según informa The Hollywood Reporter, el aclamado cineasta y el actor han dado una vuelta de tuerca a su idea inicial convirtiendo en serie un filme basado en el exitoso libro escrito por Erik Larson The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America (2003). Una película que, según las últimas informaciones, iba a estar protagonizada por DiCaprio y dirigida por Scorsese.

La de Devil in the White City es historia verídica que sigue los pasos de los mencionados criminales: el arquitecto, Daniel H. Burnham, y el asesino en serie, Henry H. Holmes, cuyos destinos se entrecruzaron durante la Feria Mundial de Chicago en 1893. El doctor diseñó el Holmes Castle, un hotel construido para seducir, torturar y mutilar mujeres jóvenes. Un edificio concebido, además, para hacer desaparecer a sus víctimas.

Hulu pone así en marcha un proyecto que lleva casi dos décadas intentando ver la luz. Warner Bros. fue el primer estudio en hacerse con los derechos de Devil in the White City, pero el filme no acabó de arrancar. Después el proyecto pasó a manos de Paramount, que perdió sus derechos en dos ocasiones, en 2004 y 2007. Uno de los interesados en adaptar y protagonizar el filme fue Tom Cruise, y más tarde fue Kathryn Bigelow quien asumió ponerse al frente para dirigir y producir la cinta. Pero en el 2010, DiCaprio se interesó en el proyecto y compró los derechos.

En este momento se conocen pocos detalles sobre la serie. Scorsese y DiCaprio ejercerán como productores ejecutivos junto a Stacey Sher, Rick Yorn, Emma Koskoff y Jennifer Davisson. Lo que no está confirmado es que el cineasta dirija la serie ni tampoco que DiCaprio sea uno de sus protagonistas. De confirmarse estos últimos extremos, sería su séptimo trabajo junto, tras haber colaborado en los largometrajes Gangs of New York (2002), El Aviador (2004), Infiltrados (2006), Shutter Island (2010) y El lobo de Wall Street (2013) y en el cortometraje The Audition.