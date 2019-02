'Vis a vis' homenajea a 'la marea amarilla' en su sangriento final con un improvisado salto temporal Ecoteuve.es 5/02/2019 - 10:59 | 11:20 - 5/02/19 0 Comentarios

La serie de FOX se despidió para siempre con varias muertes y un extraño cierre

La cadena puso fin a la historia con un loco epílogo que agregó al final de la temporada

Cuando el pasado 29 de noviembre Fox presentó ante los medios la cuarta temporada de Vis a vis, aun no se había tomado la decisión de que esta sería la tanda de episodios con los que la serie, que nació en Antena 3, se despediría para siempre de la parrilla televisiva. "Estamos en un momento en el que todo puede ocurrir. Hay series pensadas para una temporada y luego resurgen", aseguró Daniel Pérez, director de la cadena, dejando en el aire la situación.

El anuncio del final definitivo de Vis a vis llegó hace dos semanas, cuando todavía quedaban por emitir los dos últimos capítulos. Sin embargo, Fox se había guardado un as en la manga y grabó el pasado mes de agosto un posible desenlace que añadir al season finale de la cuarta temporada.

De esta forma, la cadena 'salvó' los muebles y tras un final de emoción, muerte y sangre, se produjo un polémico salto temporal que no convenció a todos los fans de la ficción. ¿Era este el desenlace que las presas de Cruz del norte merecían?

¡Atención! Esta noticia contiene SPOILERS del final de Vis a vis

El último capítulo de Vis a vis arrancó donde había concluido el anterior: con Zulema matando a Hierro a bocajarro y con Maca eludiendo su huida de la cárcel para ayudar a sus compañeras, a las que alentó -armada con la pistola que había 'robado' a Castillo- a levantar un gran motín contra Sandoval.

El despiadado director de la prisión salió huyendo a refugiarse perseguido por todas las presas del centro, pero no tenía escapatoria. Sandoval no contaba con ninguna ayuda, ya que las reclusas habían encadenado en las duchas a todos los funcionarios de prisiones con el objetivo de que no se llevaran a Sole a un centro en el que tratar su alzhéimer.

La 'mami' de la cárcel había tomado la decisión firme de morir dignamente y sus amigas en Cruz del Norte le ayudaron a conseguirlo. Tere drogó a Sole para que no sintiera dolor y Saray acató sus órdenes asfixiándola con la almohada. Todo ello, en una emotiva escena de despedida de uno de los personajes más queridos de la ficción.

Mientras que fuera de la cárcel la Policía era incapaz de ejecutar un operativo con el que poner fin al caos que se vivía en el centro, Zulema ideaba desde dentro cómo vengarse de Sandoval, enemigo número uno de todas las presidiarias. Así pues, la que fuera la gran 'antagonista' de esta historia decidió que el desalmado director fuera ajusticiado entre todas sus compañeras.

Y así fue cómo, una a una, todas las presas fueron clavando una estaca en el vientre de su enemigo hasta que se desangrase. Todo ello, en una escena que enseguida recordó a la del final de la cuarta temporada de Juego de Tronos en las que Snow fue sentenciado por 'traidor' a manos de sus compañeros de la Guardia de la Noche.

Con sus dos principales objetivos cumplidos, las presas decidieron prender una gran hoguera en el patio con la que incinerar el cadáver de Sole, tal y como ella mismo había deseado. La secuencia concluyó con todas las protagonistas realizando una gran vigilia frente al fuego y con la Policía irrumpiendo al fin en la cárcel para restaurar el orden.

Un salto temporal de 12 años: ¿Qué fue de cada personaje?

Resuelta la trama del episodio, la del final de la cuarta temporada, faltaba por ver qué desenlace definitivo se le daba a las protagonistas de la historia. Los creadores de la ficción optaron por realizar un salto temporal de 12 años que colocó a las principales presas fuera de la cárcel. Esta decisión resulta completamente inverosímil, pues es complicado de explicar cómo lograron concluir su condena tras múltiples asesinatos, intentos de fuga y un gran motín contra los responsables de las prisiones.

Así las cosas, el epílogo de Vis a vis fue protagonizado por Tere, qué logró salir de la droga y rehizo su vida con su novio de toda la vida con el que tuvo dos hijos. Tere se convirtió en asistente social y regresó a una Cruz del Norte dirigida ahora por Palacios. Juntos fueron repasando qué fue de todas sus compañeras al conseguir la libertad (Rizos fue la única que permaneció en la cárcel).

Luna se hizo azafata de vuelo, Goya jefa de mozos de un almacén, Antonia se convirtió en chef de un restaurante de alta cocina y Saray recuperó su vida como madre junto a su nueva y 'mediática' novia (la Mala Rodríguez). La sorpresa llegó con Maca y Zulema, que protagonizaron una loca última secuencia de la serie a lo Thelma y Louise. Las grandes enemigas de la ficción, ahora son amigas y compañeras de aventuras como ladronas de guante blanco.