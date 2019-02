El enfado de Rose Leslie con Kit Harington tras desvelarle el final de 'Juego de tronos': "Me dejó de hablar" Ecoteuve.es 17:31 - 4/02/2019 0 Comentarios

El actor que da vida a Jon Nieve le contó a su esposa el desenlace de la serie de HBO

Se conocieron en Juego de tronos, la misma serie que, ahora, casi destruye su relación. Rose Leslie (Ygritte) le retiró el saludo a su marido Kit Harington (Jon Nieve) durante unos días por contarle el final de la serie de HBO.

En una entrevista a la emisora inglesa Kiss FM, el actor que interpreta a Jon Nieve aseguró que este 'spoiler' le sentó mal a su esposa: "Le conté a mi esposa cómo terminó, y Rose no me habló durante unos tres días... ¡Y fue ella la que preguntó!".

Tras esta divertida anécdota, 'Jon Nieve' confesó que está satisfecho con el desenlace de Juego de tronos: "No puedo responder si estoy feliz o no. Estoy satisfecho con lo hecho, pero no sé si estaré realmente satisfecho hasta que lo vea", explicó el actor, sin hacer 'spoilers' a los oyentes.

El próximo 14 de abril es la fecha elegida para que la serie llegue a su fin, con el estreno de su octava y última temporada.