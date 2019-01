La confesión de Alfonso Bassave ('Estoy vivo'): "Llevo 20 años acudiendo a terapia" Ecoteuve.es 19:00 - 28/01/2019 0 Comentarios

El actor afirma que ahora no se siente "culpable" en las épocas de paro

Alfonso Bassave, que se encuentra inmerso en un buen momento profesional gracias a proyectos como Estoy vivo, ha confesado que lleva 20 años acudiendo a terapia psicológica: "Nos enseñan matemáticas en el colegio, cuando en tu puta vida vas a hacer una raíz cuadrada, pero no ha escucharnos a nivel emocional o físico".

El actor, que se dio a conocer en Un paso adelante, ha contado en una entrevista para El País la ayuda que recie de un psicológo para gestionar sus emociones: "La terapia te descodifica como persona y te muestra el lugar que ocupas en el mundo".

Según el actor de Estoy Vivo, esta terapia ha dado sus frutos a lo largo del tiempo: "Hace ocho años me habría sentido una víctima, si alguien me criticaba en el terreno profesional me sentía rechazado como persona. Ahora si no le caigo bien a un compañero me da igual".

Así las cosas, el madrileño ha dicho que lleva mucho mejor los periodos en paro de los actores: "Ya no me siento culpable si tengo épocas de paro, aprovecho para irme de viaje, tocarme el higo o ver cuatro series enteras. Antes lo llevaba peor. Antes observaba, analizaba y me machacaba".