Sophie Turner ('Juego de Tronos') denuncia un meme xenófobo de Sansa: "No me uséis para promover el racismo"

La respuesta de la intérprete de la serie de HBO se ha hecho viral

Sophie Turner ha denunciado en sus redes sociales un meme racista protagonizado por su personaje en Juego de Tronos, Sansa Stark. "No me uséis para promover el racismo", ha dicho la intérprete de forma tajante.

La imagen de Sansa compartida por la intérprete llevaba la siguiente afirmación xenófoba: "La gente blanca es producto de 50.000 años de evolución. No destruyas nuestro legado genético mezclando razas".

La cuenta, que llevaba como mensaje en el tuit del meme "Purity in race and culture", ha borrado la imagen tras la repercusión generada ante la respuesta de Tuner, con más de 9.700 'retuits' y casi 51.000 'me gustas'.

Se acerca el final de 'Juego de tronos'

Juego de tronos llega a su fin el próximo 14 de abril, cuando se estrene su octava temporada. En la revista W Magazine, la actriz aseguró que ya había contando a varias personas el final de la serie: "Soy muy mala guardando secretos".