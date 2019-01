Isabel Díaz ('Vis a vis'): "Intentar matar a Anabel es lo más duro que he hecho en mi carrera" Adrián Ruiz 9:45 - 28/01/2019 0 Comentarios

Vis a vis encarrila esta noche su gran final en FOX. La cadena sorprendía la semana pasada a sus hordas de fieles seguidores al anunciar que los dos últimos capítulos de esta cuarta temporada serán los dos últimos episodios de toda la serie, que se despedirá a priori para siempre tras su periplo por Antena 3 y el canal de pago.

"Es increíble cómo los guionistas han logrado hacer coherente el hecho de que hagan una cuarta temporada con una intensidad que te mueres, que pasen tantas cosas y que aun así te quedes con ganas de que sigan pasando", dice a ECOTEUVE.ES Isabel Díaz, actriz que da vida a Sole en la ficción.

Sobre ella recae una de las grandes incógnitas del desenlace de Vis a vis: ¿cómo influirá en su trayectoria el azlheimer que le ha sido detectado? "La enfermedad la lleva por un camino en el que va a tener que tomar decisiones muy extremas", avanza la intérprete, que desvela la escena más dura que le tocó grabar. "Yo tengo ya muchos años de profesión, pero para mí lo más duro que he hecho en mi vida ha sido esa secuencia en la que intento matar a Anabel", afirma Díaz, que se alegró mucho cuando finalmente no le tocó asesinarla.

¿Cómo valora la evolución de Sole en esta cuarta temporada?

Sole siempre ha estado muy conforme con lo que le ha tocado vivir. Desde la primera temporada, Sole fue evolucionando hacia distintos lugares hasta llegar al límite de intentar asesinar a Anabel. Hay un antes y un después de ese momento. Sole tiene ahora todavía menos cosas que perder y su situación actual le hace replantearse muchas cosas.

El personaje empieza a notar ya las secuelas del alzheimer. ¿Cómo lo va a sobrellevar?

La enfermedad la lleva por un camino en el que va a tener que tomar decisiones muy extremas. Ella tiene su lado bondadoso y luego una gran entereza y fortaleza para ciertas cosas. Esta temporada está en medio de muchas cosas. Sole es un personaje al que le ves siempre un cambio y una progresión que en esta temporada es inimaginable.

El guion ha sido parte fundamental en el éxito de la serie, ¿no?

Es increíble cómo logran hacer coherente el hecho de que hagan una cuarta temporada con una intensidad que te mueres, que pasen tantas cosas y que aun así te quedes con ganas de que sigan pasando. Además, miman a los personajes y conocen la naturaleza humana a unos niveles de profundidad inimaginable. A veces, pensamos que la serie aborda cosas que no pasarían en la realidad, y quizá en la forma no, pero en la esencia del ser humano está todo eso que ellos reflejan: lo bueno y lo malo. Todo es posible y el ahondar sin miedos a los guionistas les da mucha grandeza. Son valientes y confían en nosotros como actores para poderlos llevar a cabo.

¿Qué es lo más duro de rodar Vis a vis?

Vivimos la ficción en paralelo que la realidad. El plató es una auténtica cárcel, de una gran hostilidad... es súper dura. Hace muchísimo frío porque los contenedores metálicos se congelan en invierno y echamos vaho por la boca. En verano es un horno porque se calientan también. Desde la ficción, nos toca meternos en el camerino como si fuera una pequeña celda. Ese desasosiego que pasa en la cárcel a los actores y actrices nos genera muchísimo amor y una gran complicidad.

¿Cómo es esa relación entre el reparto de la serie?

Hay momentos de pelea entre todas, de lucha entre todas, de apoyo entre todas... No quiero emocionarme, pero en esta temporada, desde Zulema al personaje más episódico, conviven una cantidad de historias, con una cantidad de colores, inimaginable.

Esa muerte de Anabel fue polémica porque al final no la mató su personaje. ¿Tenía que haber sido Sole?

Me alegré muchísimo de no matarla. Yo quería matarla como Sole, la veía y era como por qué no la mata, pero como actriz sentí un gran alivio. Me tocó llegar al punto de que la iba a matar, pero su bondad no se lo permite. Yo tengo ya muchos años de profesión, pero para mí lo más duro que he hecho en mi vida ha sido esa secuencia en la que intento matarla.

Yo siempre acabo la escena y me salgo enseguida del personaje, porque si no no sería saludable. Ese día, acabamos la secuencia, llegué al camerino y no podía parar de llorar. Había sido tan violento... Nunca me había tocado hacer una escena así. Ramiro Blas me decía que a veces no podía salirse en sus secuencias duras y yo no lo entendía. Ahora sí, yo sentía que la había intentado matar de verdad. Nunca intenten matar a nadie, no se lo recomiendo.

¿Cómo recuerda la grabación de esa secuencia?

Fue maravilloso cómo se fue rodando de forma cronológica en cada paso. Cómo entraba Sole, cómo se escondía, cómo cogía la plancha... me fue metiendo en la escena. Y ver a Anabel suplicando por su vida... fue brutal, muy muy violento.