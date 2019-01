El 'instinto' de Ingrid García-Jonsson: "Siento que estoy vendiendo mi alma al diablo cuando firmo un contrato" Marco Almodóvar 10:08 - 27/01/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la intérprete de la nueva apuesta en ficción de Movistar+

"Claro que hay amor, la serie no es solo sexo", dice sobre la etiqueta de 'thriller erótico'

"En el futuro me planteo escribir, dirigir o producir", reconoce la actriz

Poca gente en España conocía a Ingrid García-Jonsson. Esta actriz de origen sueco a la que también pudimos ver en Apaches, se ha ganado la fama de "cachonda", en palabras de Broncano, por sus visitas a La resistencia. Algo que refrendó con su monólogo repleto de zascas en los premios Feroz, como el que dedicó a Leticia Dolera.

En Instinto, la nueva serie de Movistar+, da vida a Carol, una educadora social de un chico con autismo, interpretado por Óscar Casas de quien tiene solo buenas palabras: "He aprendido mucho de este chaval", dice a ECOTEUVE.ES. No le asusta tampoco la etiqueta de thriller erótico: "Si hay que quitarse la ropa para definir mejor un personaje, se hace".

Por otra parte, García-Jonsson tiene un plan B para el futuro, porque como dice ella "la vida de las actrices es muy corta y no todas llegan a los 50 años". Por eso, su idea es pasarse "detrás de las cámaras" para "escribir, producir o dirigir".

¿Qué te llevó a aceptar Instinto?

La pasta (risas). Me gustó mucho la serie. Cuando me dieron los primeros capítulos, el reparto confirmado me pareció muy bien y tenía ganas de trabajar con Movistar y hacer televisión. A veces tengo la sensación de que no todo el mundo ve cine y tenía ganas de hacer un proyecto que supiera que la gente iba a ver.

¿El apellido de 'thriller erótico' eclipsa?

Es que mi personaje viene con una trama poco erótica. Soy la educadora de José [Óscar Casas]. Carol empieza a relacionarse con Marco de una manera muy diferente a lo que él está acostumbrado.

¿Qué nota le pones a Óscar?

Es fuerte porque tiene una bendición o una maldición que es ser el hermano de Mario Casas. Solo con eso, se le mira con lupa. Se ha ganado el personaje a pulso, el primer día de ensayos flipé. Es muy valiente. He aprendido un montón del chaval.

Además del sexo, ¿hay historia de amor?

Claro que hay amor, pero no es una historia de amor al uso. No solo es sexo la serie y no solo son polvos. Se habla mucho de instinto sexual, pero también de ver quien es bueno y malo, los negocios...

¿Te desnudarías delante de las cámaras?

Supongo que lo haría. En la vida en general, la sexualidad es algo muy importante para todos nosotros y que nos define como personas. Si eso es importante, para definir un personaje, ¿por qué no hacerlo? Mi trabajo como actriz es presentar los personajes de la manera más real posible. Si nos tenemos que quitar la ropa, pues te la quitas, porque todos nosotros lo hacemos todos los días. No tengo mucho pudor.

¿Te piensas mucho hacer televisión?

Mi primer trabajo fue una telenovela en Argentina y luego rodé Apaches. Me han venido más ofertas de cine, pero tengo respeto a la televisión porque los tiempos son más rápidos y tienes que tener muy seguro con quien te juntas. Soy muy precavida, por eso, cada vez que firmo un contrato siento que estoy vendiendo mi alma al diablo.

Te gusta saber tu inicio y fin entonces...

Sí me gustaría saberlo. Con Instinto he aprendido que está bien tirarse a la piscina e ir creciendo con el personaje. Es un trabajo muy interesante y enriquecedor.

Tu entrevista en La resistencia fue muy comentada. ¿Te ves en otra faceta que no se actriz?

Yo quiero ser una persona temida y respetada. Yo soy actriz y me gustaría serlo durante muchos años. No me estoy planteando otro tipo de historias. La resistencia voy porque me lo paso bien y se supone que promociono cosas. Me planteo más estar detrás de las cámaras.

¿Cómo directora?

Sí, escribir, dirigir o producir. Al final la vida de las actrices dura muy poco y no todas llegan a tener 50 años y siguen trabajando. Cuando me vaya faltando el trabajo, me gustaría tener la posibilidad de ir generando proyectos y dar cabida a personajes interesantes.

¿Pero esto no está cambiando?

Parece ser que sí. Las actrices de 40-50 años están produciendo sus cosas como Big Little Lies. Casi todos los grandes proyectos con grandes mujeres están producidas por ellas mismas. Aquí nadie te regala nada y hay que demostrar.

¿Ahora mismo te consideras una persona afortunada?

Sí, en 2018 he estado todo el año trabajando. Después de Instinto fui a Bilbao para rodar una película y, entre una cosa y otra no he tenido descanso. Soy súper afortunada. Obviamente me lo curro mucho, pero también he tenido muchísima suerte.