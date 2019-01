Esty Quesada ('Soy una pringada'): "A la gente le encanta insultar a los políticos" Merce Moreno 11:09 - 25/01/2019 | 16:26 - 24/01/19 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la 'youtuber', que se lanza otra vez a la ficción en la serie 'Vota Juan' (TNT)

TNT estrena este viernes Vota Juan, una serie protagonizada por actores consagrados, como Javier Cámara y María Pujalte, y otros que prácticamente se estrenan en la pequeña pantalla. Es el caso de Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada', que da vida a Eva Carrasco, hija del protagonista de la serie, un mediocre ministro de Agricultura que aspira a ser presidente del Gobierno.

"A la gente le encanta insultar a los políticos, así que una serie que los parodie puede gustar", confiesa a ECOTEUVE.ES la actriz.

¿Cómo es tu personaje?

Soy Eva, la hija del político [el personaje que interpreta Javier Cámara]. Tengo mucha angustia adolescente porque mi padre no me quiere y se avergüenza de mí, pero yo también me avergüenzo de él. Bueno, nos queremos un poquito, eso sí. A través de la serie lo que se muestra es el rifirrafe entre nosotros: nos odiamos, pero a la vez nos queremos, nos frustramos y nos volvemos a odiar.

Javier Cámara dijo hace unos meses que eras una de sus "actrices reservas". ¿Cómo es trabajar con él?

Es muy guay, es un hada. Lo hizo muy cómodo para todos.

¿Y con el resto del equipo?

Al principio era extraño porque es gente a la que yo he visto en la tele desde siempre. A Adam [Jezierksy] en Física o química, a María [Pujalte] y a Javier [Cámara] en Siete vidas... Es como esto de que te encuentras a un famoso y te quedas sorprendida. El trato ha sido muy igual con todo el mundo, independientemente de la experiencia. También ha habido siempre días duros, pero se amenizaba.

Vota Juan es el primer contacto de una ficción española con la comedia política. Por ese apego con la realidad, ¿crees que tendrá éxito?

Yo creo que sí, a la gente le encanta insultar a los políticos. Como, a veces, no se atreven, pues que salga una serie que haga una parodia de la política tiene que gustar.

¿Reflejarías a algún político en concreto en esta serie?

Uf... A todos. Yo no soy de políticos, pero, por ejemplo, reflejaría a Toni Cantó, cómo decide saltar de la ficción a eso y ser como es... Sería un 'biopic' bajada a los infiernos', una escena d él llorando en el baño...

¿Habrá segunda temporada de Looser?

Espero que sí, pero no puedo decir nada. Todo se hablará. La tengo muy pensada y, si sale, va a ser mucho más oscura.

¿Qué impresiones te llevaste de la primera?

Hice exactamente lo que quería hacer. No es una serie perfecta, pero es que yo quería que fuese imperfecta, reflejar mi mundo y el de mucha gente. Yo siento que mi mundo no está bien representado en la ficción. Que siempre queda como secundario, que no se ha hecho ficción que diga "este mundo es el nuestro y los demás tienen que adaptarse a él".

Hace poco Los Javis dijeron que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice dentro del humor. ¿Cuál es tu experiencia?

Tienes que tener cuidado si no quieres que te pongan a parir, pero, si te da igual que los medios saquen titulares, pues... También hay que saber elegir las batallas. Yo considero que me pongo pocos límites y, a veces, ninguno.

Empezaste en YouTube, dando 'bastante caña' a todo. ¿Vas a retomar el canal?

Me hace gracia, porque la gente se piensa que esto es un parón planeado, pero es porque soy una vaga y no me apetece. No lo he dejado, subo cuando me apetece. No es un drama ni nada. Puedo tirarme dos años sin subir vídeo y para mí no es un parón.

Hace poco defendiste el hecho de que María no quisiera ir a Eurovisión, a pesar de haber firmado un contrato.

No sigo mucho Eurovisión, no me interesa, pero si alguien no quiere hacer algo y hay opción de que no lo haga, pues que no lo haga. Eso es algo que se queda en tu carrera y luego estás cinco años dándote cabezazos en la pared de tu cuarto arrepintiéndote. Mejor evitarlo.

¿Te gusta Miki como representante de España?

No he escuchado su canción...

Es una canción de La Pegatina

[Hace una mueca de asco]. Es que Eurovisión... Desde que salieron las t.A.T.u...