Jaime Lorente denuncia el acoso en redes tras el éxito de 'La casa de papel': "Me he sentido superviolado" 18:48 - 16/01/2019

El protagonista de la serie recibía mensajes subidos de tono: "Gente desnuda, tocándose..."

El fenómeno de La casa de papel traspasa fronteras nacionales y, de paso, las de la intimidad de sus actores. Es el caso de Jaime Lorente, Denver en la ficción, que ha confesado recientemente que, en su interacción en las redes sociales con sus más de 5 millones de seguidores se ha sentido "superviolado".

El también protagonista Élite lo ha revelado en una charla con la revista Shangay. Al principio, Lorente contestaba a todos los mensajes privados que le llegaban a su cuenta personal de Instagram: "Gente desnuda, tocándose, haciéndose líos... y había de todo: mujeres, hombres y viceversa".

"Se lo contaba a algún amigo y me decía que menuda suerte tenía. Vamos a ver, chimpancé: te puede hacer gracia un día, pero me he sentido superviolado y tu intimidad se tambalea. ¿Qué necesidad tengo de ver ciertas cosas?".

Así, el murciano ha declarado que ya no contesta a sus seguidores "por su salud mental, su vida personal y la de su pareja", María Pedraza, también actriz de Élite y La casa de papel.

No obstante, Jaime Lorente no sólo se queda con este tipo de comentarios: "Hay gente que te escribe cosas preciosas en los mensajes ocultos, que te cuenta una historia bonita y tú, con un gesto tonto, puedes alegrarle el día", ha explicado.

