La pista oculta en la promo de 'Juego de Tronos' ¿que avanza la muerte de un Stark?

La pluma que aparece en la pieza ya había salido antes en la serie de HBO

HBO anunció el pasado domingo la fecha de estreno de la octava y última temporada de Juego de Tronos: la madrugada del 14 al 15 de abril en un episodio que se podrá ver en España en simultáneo con Estados Unidos a través del canal de streaming y de Movistar Series.

La cadena acompañó el anuncio de un breve teaser protagonizado por Jon Nieve, Arya y Sansa Stark que durante los últimos días ha terminado desatando todo tipo de teorías. Todo ello, a raíz del elemento central de la pieza: una pluma ubicada en el suelo de las criptas de Invernalia que ahora se ha descubierto que ya había aparecido antes en la serie.

La primera vez que se pudo ver fue en el primer capítulo de la ficción, cuando Robert Baratheon visita el último reino antes del muro para convencer a Ned Stark que fuera la mano del rey. En una escena, el por aquel entonces rey de los Siete Reinos de Poniente visita la tumba de Lyanna Stark en las criptas y coloca la pluma entre sus manos.

Cuatro temporadas después, la pluma vuelve a salir en una secuencia en la que Meñique explica en las criptas a Sansa la historia de su tía. En ese momento, la hija mayor de Ned Stark sustituye la pluma por una vela. En el teaser de los nuevos episodios, esta vuelve a estar en manos de la estatua hasta que cae al suelo de la misma para terminar congelada con la llegada de los Caminantes Blancos.

Este hecho, unido a que Arya, Sansa y Jon terminan encontrándose tres figuras con su imagen (suelen representar a miembros de la familia fallecidos) en una de las cuevas ha hecho pensar a los fanáticos de la serie que la ficción podría estar dejando entrever la posible muerte de uno o varios de ellos. Además, las palabras 'en off' de Lyana, Catelyn y Ned que se escuchan en el teaser parece advertirles que deben permanecer unidos si quieren sobrevivir.

¿Es Bran en realidad el Rey de la Noche?

Otra cosa que también llama la atención es la ausencia de Bran en la promo. ¿Por qué no aparece si él también es un Stark? Mientras que algunos bromean pensando que no ha podido acceder a las criptas por su discapacidad, otros dan por hecho que no es un Stark de pleno derecho desde que se convirtió en el Cuervo de Tres Ojos.

Es entonces cuando vuelve a sonar con fuerza una vieja teoría que tienen los fans de la ficción. ¿Es Bran Stark en realidad el Rey de la Noche? De ser así, Bran sí estaría presente en la promo: en forma de fría ventisca que advierte a los protagonistas de la llegada del gran enemigo.

