TVE saca del cajón 'Derecho a soñar', la serie de abogados de Jon Arias Ecoteuve.es 19:03 - 15/01/2019 0 Comentarios

La tira diaria sustituirá a 'Centro médico' en las tardes de La 1 desde el lunes 21

TVE sacará a la luz Derecho a soñar un año después de lo previsto. La tira diaria de abogados protagonizada por Jon Arias sustituirá desde el próximo lunes 21 (18.15) a Centro Médico tras casi 1.200 episodios. La cadena pública tiene listos cien capítulos grabados.

Se trata de otro proyecto de Zebra Producciones, por parte de su empresa matriz, Veralia. La productora es ya experta en ficciones de sobremesa: El Secreto, La verdad de Laura, Luna negra u Obsesión.

En una entrevista para ECOTEUVE.es, Jon Arias dudó de si la ficción tendría éxito: "Me encantaría que se viera, pero siempre lo he visto arriesgado porque tiene poco de sobremesa. Es decir, hay poco culebrón, mucho juicio, escenas muy largas con jerga de abogados... No sé si encajaría con un público que busca cosas más extrema".

A pesar de los discretos datos de audiencia de Centro médico, hace un año, el entonces presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, decidió darle una nueva oportunidad a la serie por su buen trato con con José Veslaco, el dueño de Zebra Producciones.

PUBLICIDAD