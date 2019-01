Confirmado por Bryan Cranston: 'Breaking bad' tendrá película Ecoteuve.es 19:33 - 14/01/2019 0 Comentarios

La aclamada serie de AMC tendrá su adaptación en el cine

Breaking bad tendrá versión cinematográfica, según ha confirmado su protagonista Bryan Cranston en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Se acallan así los rumores que venían surgiendo desde finales del año pasado sobre una posible película de la ganadora de un Globo de Oro.

"Puedo confirmar que va a haber una película de Breaking Bad", afirmó quien dio vida durante cinco años a Walter White, en el famoso programa de la NBC, que fue el elegido para dar la gran noticia.

Ya en noviembre de 2018, el creador de la serie Vince Gilligan informó de que se estaba preparando una película sobre Breaking Bad, aunque las características aún no estaban del todo claras: no se sabía si los protagonistas de la serie repetirían o si sería una precuela de la ficción, como ocurre con Better call Saul.

Hace unos meses, una entrevista para Entertainment Radio, el protagonista de la serie fue rotundo en su opinión sobre el largometraje: "Si me llamasen para hacer la película o para estar en Better Call Saul, cosa que no sé si va a ocurrir, y de verdad no lo sé, lo haría en un segundo".

