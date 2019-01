Primera imagen de 'The New Pope', la nueva serie de Jude Law y John Malkovich Ecoteuve.es 19:23 - 9/01/2019 0 Comentarios

Esta coproducción de Sky, HBO y Canal + es la precuela de 'Young Pope

Ya se ha dado a conocer la primera imagen oficial de la coproducción original de Sky, HBO y Canal + The New Pope, en la que aparecen los dos veces nominados al Oscar Jude Law y John Malkovich. Los ocho episodios están dirigidos por el oscarizado Paolo Sorrentino, director, entre otras, de La Gran Belleza y The Young Pope.

El reparto está encabezado por Jude Law y John Malkovich. En The New Pope repiten los actores de The Young Pope Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi, a los que ahora se unen Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini.

The New Pope, escrita por Paolo Sorrentino, Umberto Contarello y Stefano Bises, es la segunda serie limitada de Sorrentino ubicada en el mundo del papado moderno.

The New Pope es una producción original de SKY, HBO y CANAL+, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para Wildside y coproducida por Haut et Court TV y MEDIAPRO. Fremantle se encargará de la distribución mundial de la producción.

