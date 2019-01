Pepe Viyuela estrena 'Matadero': "Todos escondemos a un posible delincuente" David Saiz 15:17 - 9/01/2019 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista al actor, que esta noche estrena serie en Antena 3

Matadero es la nueva serie de Antena 3. Llega esta noche (22.40) y está protagonizada por Pepe Viyuela. El actor interpreta a Alfonso, un tranquilo veterinario que trabaja en la empresa de su cuñado y que se verá envuelto en un conflicto que le 'obligará' a tomar alguna decisión que no tendrá marcha atrás.

'Matadero' es un 'thriller ibérico'. ¿Por qué?

Queríamos que la gente reconociese esta serie. No solo por los paisajes, sino por cómo somos las personas. La acción está planteada en un espacio rural castellano, áspero y hay algo muy reconocible en el aspecto recio de los personajes. Hemos dado a la serie el aspecto que queríamos, tanto en el vestuario con como en el interior de los personajes. Es una serie de calidad con el espíritu de lo nuestro y esto es algo que ya se ha podido ver en películas de Álex de la Iglesia, Berlanga o Almodóvar.

¿Hay algún precedente en la televisión en España?

No, porque yo creo que no se ha pretendido hacer antes. Igual en Olmos y Robles (TVE) sí había esa intención de mostrar lo rural o esa parte de España que no se muestra mucho. Matadero ha conseguido hacer una serie muy nuestra, que tenga un sabor como el jamón. La ves y dices: esto es una serie española.

¿Hay parodia?

Hay retrato hiperrealista. No nos burlamos, pero sí nos desnudamos como creemos que somos. Hay un embrutecimiento en algún personaje que alguno reconoce muy bien en algunos lugares de la geografía, sin que nadie se ofenda.

¿Cree que una serie tan local es exportable?

Cuando las cosas tienen un sello y un sabor local generan más interés fuera. Lo local puede llegar a ser muy universal porque son cosas diferentes en un mundo tan globalizado.

¿Cómo es tu personaje?

Alfonso es un ser sorprendente. Esconde muchas cosas que ni siquiera él las conoce. Cuando se ve en situaciones de peligro, aparece una fiera. Empieza siendo tímido y apocado pero cuando las cosas se le complican, saca dientes y uñas.

Hay una sorpresa que convulsiona su vida y hace que nada vuelva a ser igual. Su lucha es volver al punto de partida pero no puede ser porque las cosas se van complicando.

¿Te sorprendió que te ofrecieran ese papel?

Sí, pero me gustó. Me decían que habían pensado en mí porque nadie se esperaba que lo pudiera hacer. Hay una comedia muy soterrada. Los personajes no son graciosos, pero las situaciones están tan llevadas al límite que no puedes evitar no sonreír.

¿Qué es lo que más te gustó del proyecto?

La rapidez con la que suceden cosas en el primer capítulo. Me atrapó y pensé que al espectador le podría enganchar. Lo más complicado del personaje es la economía que he tenido que utilizar para contener los gestos y hacerlo todo solo con miradas y pocos movimientos gestuales. Mis personajes suelen ser muy histriónicos y aquí se ha buscando lo contrario.

¿Has buscado referentes, como Martin Freeman (Fargo)?

Sí, él estaba presente todo el tiempo. De alguna manera tiene que ver, pero también Breaking Bad, con ese personaje que es apocado y acaba siendo un delincuente enorme. Pero aunque sean referentes, siempre es más interesante buscar dentro de ti. Todos escondemos misterios y a un posible delincuente y yo quería encontrarlo en mí.

Yo veía que yo también puedo tener partes negras y quería saber cómo me comportaría en situaciones así. Aunque desprecio mucho a Alfonso, por cómo termina siendo, le comprendo muy bien. Ojalá no me vea nunca en una situación así, porque no sabría cómo respondería. Pero podría ser peor que él.

¿Cómo ha sido trabajar con Camila, tu hija?

Es la primera vez que trabajamos juntos y somos también padre e hija en la serie. Me he sentido muy cómodo, más de lo que esperaba. Nos hemos entendido muy bien y yo no le he dicho nada salvo que me preguntase.

