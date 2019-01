Guillermo Romero, la voz española de Kemal en 'Kara Sevda': "Tengo la cabeza llena de spoilers y trato de no chafar la serie a mi mujer, que es fan" David Saiz 10:05 - 3/01/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con el actor que dobla al protagonista de la telenovela turca de Divinity

"Una serie de 200 capítulos es trabajo para un año; sacamos cinco capítulos a la semana"

"Los guionistas saben manejar muy bien los momentos de tensión para mantenernos en vilo"

Guillermo Romero pone voz desde hace unos meses a Kemal (Burak Özçivit), el personaje protagonista de Kara Sevda (Divinity, de lunes a viernes a las 16.00), una de las telenovelas turcas que están triunfando en España.

El boom de estas producciones recuerda al que se vivió a comienzos de los noventa con los culebrones venezolanos. Aquellos, en cambio, no necesitaban actores de doblaje, un gremio que ahora ha encontrado con una nueva oportunidad de trabajo gracias a estas ficciones rodadas en Estambul. "Una serie de 200 capítulos supone un año de trabajo. Sacamos adelante cinco episodios a la semana", cuenta a ECOTEUVE.ES Romero, un experimentado intérprete que ha prestado su voz, entre otros, a Edward Norton, Noah Wyleal o al personaje de Rayo McQueen en la exitosa saga de animación Cars.

Dar voz a Kemal fue una sorpresa para Guillermo Romero. Conoció la serie antes de que se emitiera en España, cuando visitó a su suegra en Marruecos. "La veía doblada al árabe y me sorprendió la factura, las localizaciones, los actores..." Ahora, su mujer también es fan de esta ficción y él se encuentra con un curioso problema: "Llego a casa con la cabeza llena de spoilers e intento no chafarle las tramas".

¿Es la primera vez que doblas a un actor turco?

Que yo recuerde sí, pero puede que haya doblado alguna película turca en algún momento de mi carrera. Son casi 30 años doblando, imagínate. Desde luego, Kemal ya no se me olvidará jamás.

¿Qué complicaciones tiene, a nivel técnico, doblar el idioma turco?

Técnico, ninguno. Si te refieres a interpretativo, la principal dificultad es la música del idioma que no se parece en nada al castellano. Para nosotros es como oír japonés, euskera y árabe todo mezclado en cuanto a fonética. Es decir, el actor te ayuda menos que en inglés, que para nosotros es más común (el 90% de lo que doblamos es producción anglosajona). Pero al tratarse de una serie de muchos capítulos, te acostumbras rápido. Al turco o al idioma que sea.

Si no me equivoco, conocías la serie Kara Sevda antes de que te llamaran para el doblaje. ¿Es verdad que tu suegra la veía? ¿Cómo es esa historia personal?

Fue el pasado verano estando en Marruecos pasando unos días en casa de mis suegros. Una tarde la madre de mi mujer, Ouafae, estaba viendo Kara Sevda, doblada al árabe y me sorprendió la factura de la serie. Las localizaciones, los actores, en fin, todo me pareció una producción que podía tener éxito también en España. Y curiosamente al volver a Madrid, recibí la llamada del estudio con la noticia de que Mediaset España quería que yo doblara al protagonista de una serie turca de muchos capítulos. Imagínate mi sorpresa el primer día de grabación.

¿Te hicieron alguna prueba para darte el personaje de Kemal?

No, no fue a través de pruebas. Solo puedo hablar por mí. En este caso la cadena como cliente manda en el reparto a menos que el actor de doblaje tenga compromisos que le impidan aceptar el trabajo. Yo recibí la llamada del estudio de doblaje donde se dobla la serie y acepté encantado el trabajo.

¿Cuánto se tarda en doblar un capítulo de una serie como Kara Sevda? ¿Cuál sería el proceso?

No te sabría decir con exactitud cuánto se tarda en recibir el material y devolverlo empaquetado para su emisión. Lo que sí te puedo decir es que los protagonistas sacamos adelante cinco capítulos a la semana, solo hablando del doblaje en sala. Pero a esto hay que añadir la preparación del material, es decir, el corte de takes, la traducción y la adaptación previa a entrar en sala y tras el doblaje, la mezcla final de cada capítulo. En realidad al ser una telenovela, el ritmo de doblaje es más intenso por la necesidad de emitir un capítulo diario.

¿Te has enganchado a la serie a nivel personal? ¿Se ve en tu casa?

Mi mujer no sólo no se la pierde sino que la graba por si no puede ver la serie en directo. Yo realmente me llevo la peor parte, porque aunque no lo quiera, cada vez que doblo los cinco capítulos que me corresponden por semana, llego a casa con la cabeza llena de spoilers y la verdad, no quiero chafarle a mi mujer nada de las tramas futuras. Mis hijos son muy pequeños y prefieren los dibujos animados (risas).

¿Crees que la de 'Kara Sevda' es una historia de amor tan imposible?

Bueno, los guionistas se empeñan una y otra vez en reafirmar eso. Y todo es creíble. Pero claro, está pensado y escrito en guiones. No sabemos cómo reaccionaría una pareja que hubieran tenido el mismo comienzo que Nihan y Kemal. La literatura está llena de amores imposibles, prohibidos, destructivos y en el caso de Kara Sevda, uno como espectador siempre está a la espera del reencuentro definitivo de la pareja, pero siempre pasa algo nuevo que los vuelve a alejar. Es una goma elástica, los guionistas estiran y aflojan de maravilla para mantenernos a todos en vilo.

¿Ya has visto y doblado el final de la serie? Sin spoilearlo, ¿qué opinión te merece?

¡Qué va! Nos quedan muchos capítulos aun por doblar y muchas sorpresas y giros de guion con los que sorprendernos. Esta pregunta jamás la contestaría en el caso de haber finalizado el doblaje y no haberse emitido el final. No me lo perdonaría. Pero sí, yo también tengo mucha curiosidad por saber el final.

¿Has hablado con Burak Özçivit o sabes si ha escuchado tu doblaje y qué le parece?

No, pocas veces hablamos con los actores que doblamos. Hay que ser realistas. Nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, pero las verdaderas estrellas de la serie son ellos, no los actores de doblaje de los diferentes idiomas. A veces, los actores suelen venir a promocionar sus series o a premières de sus películas y hay posibilidad de llegar a conocerlos, pero no ha sido el caso.

¿Te han reconocido por la calle como la voz de Kemal? ¿Has vivido alguna anécdota?

No, no. No es un personaje que tenga una voz característica para ser reconocida cuando te subes a un taxi, por ejemplo. Es mi voz, en un tono grave pero sin más.

¿Vas a doblar a Burak Özçivit en otras series que pueda tener?

La verdad es que sí me gustaría. Pero eso no depende de nosotros. Hay más factores. Pero me encantaría porque de alguna forma en España, en otra producción, al espectador le sonaría familiar que conservara la misma voz.

¿Qué tienen, a tu juicio, las series turcas para gustar tanto en España, un país lejano y con una cultura tan distinta?

No sabía que las series turcas gustaran tanto. Para nosotros ha sido una sorpresa la repercusión que ha tenido el estreno de la serie. Me recuerda a algo parecido que pasó con el nacimiento de las cadenas privadas. Recuerdo que las parrillas, especialmente por la mañana, se plagaron de culebrones venezolanos y fueron un éxito total durante casi un lustro. Creo que el formato telenovela engancha si está bien hecha. Y realmente los sentimientos, las alianzas, las traiciones y todo lo que se vive en una telenovela no entiende de idiomas ni culturas. Es igual en todo el mundo.

Y en el caso concreto de Kara Sevda ¿A qué crees que se debe su éxito?

Pues para empezar, a la factura de la imagen. Tiene siempre una luz espectacular y las localizaciones son muy acertadas. El casting es perfecto. Cada uno en su papel. Desde el primer capítulo (cosa difícil) sabes perfectamente cómo es cada personaje. Están muy bien definidos. Y después la música es tan diferente pero tan pegadiza que enseguida conectas con ella. Y el guion. Es fundamental dejar al espectador con ganas de más al finalizar cada capítulo. Y los guionistas de Kara Sevda saben manejar muy bien los momentos de tensión. A lo largo de cada capítulo y especialmente la secuencia final. Esa que te deja con la ansiedad de tener que esperar un día para saber cómo sigue el argumento después de la bomba final.

¿Cómo estáis viviendo el boom de las series turcas los actores de doblaje?

Para nosotros es una bendición. Ten en cuenta que una serie de más de 200 capítulos supone un año de trabajo fijo en nuestra profesión, que es tan desigual e insegura, especialmente en los últimos tiempos. De manera que nosotros estamos encantados con que vengan más telenovelas turcas y más compañeros disfruten al menos por un año de trabajo fijo y seguro.

