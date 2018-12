Kevin Spacey se defiende de las acusaciones por abuso sexual: "No creeríais en palabras sin pruebas, ¿verdad?" Ecoteuve.es 25/12/2018 - 12:32 0 Comentarios

El actor 'resucita' a Frank Underwood, de 'House of Cards' en un vídeo desafiante

"No importa lo que digan los demás. Y, además, sé lo que quieres. Quieres que vuelva"

"No voy a pagar el precio por las cosas que no hice", dice de forma contundente

Kevin Spacey ha reaparecido después de meses sin saber de él. Lo ha hecho metiéndose en la piel de Frank Underwood, su personaje en House of Cards, y con el objetivo de defenderse de los abusos sexuales por los que se le acusa y que provocó su salida forzosa de la serie.

Así las cosas, el intérprete ha decidido dirigirse a sus espectadores con su álter ego de forma desafiante: "Sé lo que quieres. Oh, ¡claro! Pueden haber intentado separarnos pero lo que tenemos es demasiado fuerte, es demasiado poderoso".

"Te conté mis secretos más profundos y oscuros. Te mostré exactamente de lo que son capaces las personas. Te sorprendí con mi honestidad pero, sobre todo, te desafié y te hice pensar. Y confiaste en mí aunque sabías que no debías", sigue diciendo.

Y aun va más allá: "Así que no hemos terminado. No importa lo que digan los demás. Y, además, sé lo que quieres. Quieres que vuelva. Por supuesto, algunos lo creyeron todo y esperaban con gran expectación escucharme confesarlo todo. Se mueren por hacerme declarar que todo lo que se dice es verdad y que obtuve lo que merecía".

"No creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad?", dice en el tono habitual de Underwood. "No te apresurarías a emitir juicios sin hechos, ¿verdad? No, tú no. Eres más listo que eso. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que en la vida y en el arte nada se puede descartar. No tuvimos miedo ni de lo que dijimos y no de lo que hicimos, y todavía no temeos miedo. Porque te prometo que si ni pagué el precio or las cosas que ambos sabemos que sí hice, definitivamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice".

