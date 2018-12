Así ha sido el impactante final de 'Vivir sin permiso' con ¿la muerte? de uno de sus protagonistas Marco Almodóvar 0:35 - 18/12/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES, con José Coronado y Aitor Gabilondo, protagonista y creador de la serie de Telecinco

"El trabajo de Álex González ha sido fantástico, se ha salido de su registro de galancito", afirma el actor

"Están las cosas muy jodidas a nivel de audiencia, se han ido todos de la tele", dice su creador

"La gente no se cansa de consumir ficción. Cada vez es más difícil sorprender y dejar impactados a los espectadores". El final de la primera temporada de Vivir sin permiso en Telecinco no ha defraudado a las expectativas creadas dejando a la audiencia con la boca abierta con el desenlace fatal de uno de los protagonistas. ¡OJO, SPOILERS!

Mario Mendoza (Álex González) se entera de que Nemo Bandeira (Jose Coronado) fue el responsable de la muerte de Enrique, su padre. Así las cosas, el abogado de la familia acude hasta la tumba de su progenitor, adonde ha llegado un Nemo frágil y desorientado por su alzheimer, para cobrarse su venganza.

Pero Mario es incapaz de apretar el gatillo perdonándole la vida. "No te lo voy a perdonar nunca", dice. Sin embargo, Nemo - no sabemos si en ese momento es consciente- le empuja al vacío ¿causándole la muerte?

Oeste, además, se cubre de sangre con otra muerte. Freddy (Édgar Vittorino) liquida al Tigre (Daniel Currás) cuando este iba a ejecutarle. Mientras tanto, Malcom (Unax Ugalde), que parecía que había sido asfixiado en el anterior episodio, 'resucita'. En realidad, no se trataba de él.

Aitor Gabilondo: "Es el final que merecía Mario Mendoza"

"Lo tenía claro desde el principio", explica Aitor Gabilondo a ECOTEUVE.ES que aclara que este final estaba pensado antes de que Mediaset renovara la serie. "Es un punto de partida para la segunda temporada, ya que el personaje de Nemo no sabe si se va a acordar o no de lo que ha hecho y a quien se loa ha hecho". El guionista no confirma si Mario sobrevivirá, aunque parece bastante improbable: "Lo mejor era matarlo. La gente lo aplaudirá porque es tan malo...".

La grabación de la secuencia, que tuvo lugar en uno de los miles de acantilados de la costa gallega, fue "dura por todo", en palabras de Jose Coronado: "Lo primero es que hacía mucho frío y trabajar en esas condiciones es tremendo. Además, sabíamos que era un final de temporada y eso te provoca tensión para intentar resolverlo de forma más facto posible". "El trabajo de Álex González ha sido fantástico", valora su amigo Coronado: "Se ha salido de su registro de galancito y es extraordinario para su carrera, lo ha hecho muy bien y porque realmente se ha hecho odiar".

Las claves de la segunda temporada de 'Vivir sin permiso'

Gabilondo se muestra "satisfecho" por los datos de Vivir sin permiso, la primera serie de su productora Alea Media. Los capítulos de esta primera entrega han rondado el 19%. "Están las cosas muy jodidas a nivel de audiencia, se han ido todos de la tele", dice el guionista. "He notado una gran diferencia con las cifras de El Príncipe. Cada vez es más complicado atraer al público mayoritario".

"Uno de los puntos fuertes es el plantel de actores", dice destacando la irrupción de los mexicanos, interpretados por Patrick Criado y Leonor Watling, y que tendrán un mayor protagonismo en una segunda temporada que "superará" a la primera, según Coronado: "El ritmo es mayor y Nemo Bandeira va a estar mucho más débil".

Tanto Gabilondo como Coronado abogan a que Telecinco no retrase en demasía el estreno de los nuevos episodios, que se terminarán de rodar antes de Navidad y que contarán con las incorporaciones de Marta Larralde, Miguel de Lira y Rubén Zamora: "Lo suyo sería que se emitiese entre abril y marzo".

Por otra parte, el creador avisa de que las mujeres, encabezadas por Chon (Pilar Castro), su hermana Doña Berta (Leonor Watling) y la "cenicienta" Lara (Claudia Traisac) ganarán poder, y así lo explica: ganarán poder, y así lo explica: "En una cadena, en la que puede haber 18 horas de directo, necesitas meter una serie que no parezca enlatada y que siga la misma corriente, es decir, necesitas historias que tenga mucho que ver con lo que está pasando".

