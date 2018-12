Alba Flores: "Me enfadé con los guionistas de 'Vis a vis' porque no quería matar a Zulema, tuvieron que convencerme" Adrián Ruiz 17/12/2018 - 8:44 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz, estrella de 'Vis a vis' y 'La casa de papel'

"Ganar un Emmy no te cambia la vida, sigo bajando a por el pan todos los días", afirma

"Me encantaría que Saray y Nairobi se conocieran, sería muy divertido", propone

El pasado 20 de noviembre, La Casa de Papel hizo historia al lograr el premio Emmy Internacional a la Mejor Serie Dramática. Sin embargo, Alba Flores asegura que para ella, este fue un día de lo más normal: "Yo me levanté y dije: 'Coño, hemos ganado', pero igualmente tuve que bajar a comprar el pan como todos los días. Parece que ganar un Emmy te va cambiar la vida y no es así", defiende la actriz relativizando el éxito que ha cosechado la ficción desde que diera el salto a Netflix.

Pero antes de descubrir las nuevas aventuras de la banda tras su golpe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Alba Flores afronta el estreno de los nuevos capítulos de Vis a vis en FOX: "Esta temporada, ha sido la que más me ha demandado emocionalmente", asegura la intérprete, que confiesa su enfado con los guionistas después de que tuviera que 'matar' a Zulema en el final de la anterior tanda de episodios.

"Tuvieron que venir a convencerme para grabarlo", comenta Alba, que estaría dispuesta a un crossover entre las dos series que protagoniza: "Me encantaría que Saray y Nairobi se conocieran, sería muy divertido", propone la actriz.

¿Cómo fue el rodaje de esta cuarta temporada de Vis a vis?

Con calor, porque ha sido en verano, pero muy bien. Cada vez rodamos más contenido y más harto en menos tiempo. Es como un campamento Krusty, pero luego necesitas unas grandes vacaciones. Acabas con mucha resaca emocional y física.

A título personal, ¿cómo la ha vivido?

Ha sido la que más me ha demandado emocionalmente. He tenido que leer muchas cosas sobre temas que no puedo desvelar. Pero entre ellas sí puedo contar que está la maternidad. Como yo no soy madre quería entender qué es tener o perder un hijo.

Sandoval vuelve como nuevo director de Cruz del Norte. ¿Cómo se vivirá en la prisión su regreso?

Pues fíjate, voy a hacer un análisis así muy mío. Está claro que Saray se toma la justicia por su mano porque cree que no va haber justicia para ella. Recordemos que la violaron en la segunda temporada estando drogada, por lo tanto, no puso resistencia, algo que está muy de moda ya que parece que si no se pone resistencia física, los jueces consideran que no te han violado... Por lo tanto, Saray tiene bastante razón en lo que está diciendo.

Con su locura y su forma de ser, decide cortarle el miembro a Sandoval delante del director de la cárcel, que le está diciendo lo que ha pasado hasta llegar a ese momento tan heavy. ¿Y qué decide hacer la empresa? Premiarle, ascenderle y darle la dirección de la prisión. Al final, tienes a un señor, a un violador, que ha sido dañado por una venganza personal, respaldado por la institución. No solo no le han castigado, sino que le han dado más poder. Así son las cosas.

Ha dicho que se enfadó con los guionistas al leer algunas cosas de su personaje. ¿A qué se refería?

Lo decía por la última secuencia de la tercera temporada. No quería matar a Zulema. No sabíamos si la serie iba a continuar o no y para nosotras era matarnos mutuamente. Aunque fueran a salir vivas de ese coche, se me partía el corazón solo de pensarlo. Me daba pena por el hecho de asesinar esa amistad.

Es más, tuvieron que venir a convencerme para grabarlo. Me dijeron que la próxima temporada podríamos ser enemigas, algo que sería muy divertido. Y bueno, visto así... [Ríe]. Finalmente, ha tenido su punto y en el segundo capítulo de esta cuarta temporada he rodado el momento más divertido de la vida con Najwa.

¿Por qué ha dicho que se ve incapaz de llegar a la calidad humana que demostrará Saray en estos episodios? ¿Tendrá que ver con la maternidad?

No exactamente. Es por otras cosas inesperadas. Hay un gran giro en mitad de la temporada que ni siquiera yo me esperaba. Cuando lo leí me quedé muy sorprendida. En estos nuevos episodios, Saray está literalmente entre la vida y la muerte.

¿Cómo será el final de la nueva temporada?

Tiene un desenlace precioso. Muy bonito, liberador... Durante la temporada hay grandes muertes, si no esta serie no sería una gran serie.

¿Cree que la serie puede continuar o hay que ponerle punto y final para no quemarla?

Hay personajes que sí y personajes que no, tramas que sí y tramas que no... También hay personajes relativamente nuevos de los que la gente quiere saber más de ellos. Pero hay otros de los que tienen ganas que se cierre su trama. A mí me pasa con algunos de esta serie, que dices 'que lo consiga o que no lo consiga, pero que ocurra algo definitivo ya'.

Y si Vis a vis continúa, ¿se ve en esa quinta temporada?

No sé si la trama de Saray da para estar en una quinta. Es fuerte lo que le pasa, he llorado tanto... Como digo, ahora todo es a vida o muerte. De todas formas da igual que haya una temporada más, hay una sensación de que hay una despedida de algo. Pero yo, como actriz, estaría encantada de seguir. Lo que me gustaría es que si hubiera una nueva temporada fuera una precuela. Ver cuando todas entraron en la cárcel.

¿Veríamos en esa teórica precuela cómo Saray atraca la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre?

[Ríe] No hombre no, Saray y Nairobi son muy diferentes, o eso me parece a mí. Lo que sí me encantaría es que se conocieran. Sería como Tú a Boston y yo a California, algo muy divertido.

¿Cómo recibió el fichaje de Najwa Nimri por La Casa de Papel?

Muy contenta. Para mí es una noticia buenísima. Me haría muchísima ilusión que vinieran a trabajar todas mis compañeras de Vis a vis, pero es verdad que con Najwa tengo algo especial. Aún no sé si voy a compartir tramas con ella, pero ya solo con tenerla en el set de rodaje a mí me llena de alegría. Ella es casa, es familia.

Además, para Najwa es una oportunidad buenísima en televisión. Después de hacer Zulema es jodidísimo hacer cualquier otra cosa, pero creo que le ha venido lo que le tenía que venir para hacerlo.

¿Es ahora con Netflix todo mucho más hermético que cuando estaban con Antena 3?

Sí. Aunque bueno, los guionistas de todas estas series siempre son muy reservados. Pero mira, hablando de este tema me sale hablar claro. No entiendo por qué tienen tanto miedo a compartir información con los actores. Me parece un gran error porque ya somos muy maduros todos. Deberían tomar decisiones buenas para el equipo al completo.

Sería la hostia que nos dieran los guiones con mucho tiempo de antelación para poder trabajar mejor los personajes. Todos haríamos un trabajo mucho mejor. Imagínate la revolución que supondría en el mundo audiovisual que nos dieran los guiones de golpe, no de poco en poco.

¿Qué se siente al tener un Emmy? ¿Eres consciente de lo que han conseguido?

No, todavía no soy consciente, y es algo que me preguntan mucho. Yo me levanté ese día y dije: "Coño, hemos ganado un Emmy", pero igualmente tuve que bajar a comprar el pan como todos los días [Ríe]. Parece que tienes la expectativa de que cuando vas a ganar un Emmy te va cambiar la vida, y no es así. Me han ido cambiando la vida todas las circunstancias que me han traído hasta esto.

Cuando estaba grabando la serie, ¿llegó a pensar en algún momento que podía llegar a tanto público?

Ni de coña. De hecho, cuando grabábamos la serie estábamos agobiados porque no teníamos la audiencia que queríamos en Antena 3. Cuando la acabamos dijimos que habíamos hecho una serie muy digna aunque no había tenido el éxito que esperábamos. Y de repente empezó a subir como la espuma.

