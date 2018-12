El regreso a la televisión de Mamen García, la voz de la canción de Mercadona: "Me pagaron el jingle y se acabó" Marco Almodóvar 12/12/2018 - 9:50 0 Comentarios

La actriz es una de las protagonistas de la serie 'Las señoras del (h)AMPA' (Mediaset)

Participó en 'Escenas de matrimonio' y cantó la sintonía de la cadena de supermercados

"Me pidieron hacer un jingle en un estudio y, al final, se quedó mi voz", cuenta

Mamen García es la protagonista de Las señoras del (h)AMPA, la nueva comedia negra de Mediaset que pronto llegará a la parrilla televisiva. "Somos cuatro señoras que en un principio apenas se conocen más que de las reuniones del AMPA, pero que se ven involucradas en unas historias accidentales que luego degenerarán en circunstancias adversas en las que por un lado se hacen valientes y se unen, y por otro, no", dice a ECOTEUVE.ES.

La veterana actriz da vida a la abuela Amparo, una señora que vive con su nieto Omar porque su hija tiene una vida "muy precaria": "Amparo es una mujer muy humana, pendiente de su familia, que luego adquiere unos tintes bastante adversos y trágicos que la hace más fuerte y valiente".

García avisa que muchas mujeres se "verán representadas" en los personajes de Mayte (Toni Acosta), Lourdes (Malena Alterio) y Virginia (Nuria Herrero). "Brilla la maldad del ser humano femenino. Por defender a su familia, ellas son capaces de todo", reconoce la intérprete que halaga "el maravilloso lenguaje" de los guionistas.

Mamen García, muy conocida por Escenas de matrimonio, está contenta de volver a la televisión, un medio que ha cambiado mucho y está viviendo una época dorada en ficción. "Se está realizando como si fuera cine. Cada vez se exige más y ya no hay vueltas atrás", reflexiona. "Es duro, porque se hacen muchos planos, pero luego se agradece en imagen".

¿Sabías que Mamen García es la voz de Mercadona?

Aunque el público conoce a Mamen García por su trabajo ante las cámaras, la actriz es conocida también por poner la voz al pegadizo hilo musical de la cadena de supermercados Mercadona. "Era una tienda de comestibles pequeña que, después, pasó a ser la cadena de supermercados de Juan Roig", cuenta la actriz, que en los años ochenta era vocalista del grupo Patxinger Z. "Me pidieron hacer un jingle en un estudio y, al final, se quedó mi voz".

Asimismo, reconoce que hace "mucho tiempo" que no se escucha tanto como antes: "Cuando empecé a salir en televisión con Escenas de matrimonio se utilizó más, supongo que aprovechando eso, pero ahora, cuando voy a la tienda en frente de mi casa en Valencia ya no la oigo, debe de ser que la han quitado".

Lejos de lo que algunos pudieran pensar, ese 'exitoso' tema musical no le reportó grandiosos beneficios porque no cobró derechos. "En aquella época no se cobraba nada. El estudio te pagaba el jingle y se acabó", cuenta la intérprete.

