La terrible confesión de Sarah Hyland ('Modern Family'): "Me planteé el suicidio"

A sus 28 años, la actriz ya se ha sometido a dos trasplantes de riñón

La vida de Sarah Hyland es un calvario. A sus 28 años, la actriz, conocida por dar vida a la simpática Haley Dunphy en Modern Family, se ha sometido ya a 16 operaciones debido a la displasia renal que padece y a dos trasplantes de riñón, uno de su padre y luego otro de su hermano.

"Cuando un miembro de tu familia te da una segunda oportunidad de vivir y fracasa casi sientes que es culpa tuya. No lo es. Pero lo es", se lamenta "muy deprimida" al portal Self del rechazo de su organismo al órgano de su progenitor.

Fue entonces cuando su hermano Ian salió compatible. Sin embargo, Sarah estuvo a punto de cometer un fatal error: "Durante mucho tiempo me planteé el suicidio porque no quería fallarle a mi hermano pequeño como le había fallado a mi padre". Y añade: "Me he pasado la vida siendo siempre una carga, teniendo que ser atendida y cuidada".

Sarah Hyland fue diagnosticada de endometriosis

Además del segundo trasplante de riñón - en septiembre de 2017- los médicos la diagnosticaron endometriosis y una hernia abdominal. "La cirugía laparoscópica es una de las cosas más dolorosas por las que he pasado en la vida", declara.

Pese a todo, Sarah Hyland intenta sacarle: "Tengo dos de los perro más maravillosos del mundo. Tengo el mejor novio posible, que tiene el tercer mejor perro del mundo. Tengo la mejor familia que podría pedir. Estoy en una serie absolutamente increíble".

