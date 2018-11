Las lágrimas de Alba Flores ¿ante el final definitivo de 'Vis a vis'?: "Me he dejado el corazón" Adrián Ruiz 29/11/2018 - 18:54 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES en la presentación de la cuarta temporada de la serie de FOX

La cadena deja en el aire la continuidad de la ficción: "No hay una decisión tomada"

Maggie Civantos explica su regreso a la prisión de Cruz del Norte: "Despierto del coma"

FOX reabre de nuevo la prisión de Cruz del Norte. La cadena de pago estrena el próximo lunes 3 de diciembre, a las 22.00, la cuarta temporada de Vis a Vis. La serie vuelve con los fichajes de Cristina Marcos, Benjamín Vicuña, Georgina Amorós y Edgar Vittorino; los cameos de Miriam Rodríguez (OT 2017) y la Mala Rodríguez; y los esperados regresos de Alberto Velasco y Maggie Civantos.

"Yo siento que nunca me he ido. Esto es como una familia y la familia siempre está. Solo estaba en coma y ahora despierto, no voy a ser un fantasma", ha anunciado la actriz este jueves en una rueda de prensa a la que asistió ECOTEUVE.ES. En la última temporada, Macarena quedaba en estado de coma en el hospital después de que las chinas de la prisión -lideradas por Akame- la metieran en la lavadora.

Una situación extrema como las que vivirá el personaje en los próximos episodios: "Algo que me ha permitido esta serie es jugar con este personaje: he vivido el ying y el yang con Macarena, el amor y el odio máximo. En esta temporada los extremos se han encontrado y cuando eso pasa, surge la magia. Espero que la gente la disfrute como yo lo he hecho", ha valorado Civantos antes de que Najwa afirmara haber entendido la erosión que sufrió su compañera en el comienzo de la serie.

"Con la marcha de Maggie Civantos, parte del peso que ella tenía recayó sobre mí y entendí el desgaste que vivió ella en la primera temporada, porque hemos estado haciendo de actrices y de especialistas a la vez. Tenemos la misma carga emocional que de esfuerzo físico", afirmó Nimri que valoró la gran familia en la que ha logrado convertirse el equipo de la ficción.

Alba Flores rompe a llorar: "Me he dejado el corazón"

A medida que avanzaba la presentación de la serie, las emociones se ponían a flor de piel. Sobre todo, cuando le llegó el turno de palabra a Alba Flores, actriz que da vida a Saray en Vis a vis. "Estoy muy emocionada y me va a costar hablar. Esta temporada hay gente que se ha dejado la piel, las uñas, el pelo... Yo me he dejado el corazón. Para mí, ha sido muy intenso todo a nivel emocional. Todos estos cuatro años lo han sido, en realidad", empezó diciendo en unas declaraciones que sonaban a despedida.

"Todas mis compañeras hablaban de nuestra unión y es que es cierto. Nos ha pasado de todo: nos hemos cabreado juntas, hemos llorado, hemos reído, hemos bailado... Nos hemos vuelto locas, nos hemos vuelto cuerdas, nos hemos enamorado... nos ha pasado de todo", recordaba la actriz. "Creo que en esta temporada todo se ha condensado a la enésima potencia. Qué especial es esto y cómo os echo de menos cuando no trabajo con vosotros", concluyó dejando en el aire su futuro en la serie.

¿Es la cuarta temporada la última de la serie?

Tras escuchar las palabras de todo el equipo, las dudas sobre la continuidad de Vis a vis en FOX no hacían sino crecer. Sin embargo, la cadena no quiso confirmar que esta temporada supusiera el final definitivo de la serie: "No hay una decisión tomada. Estamos en un momento en el que todo puede ocurrir. Hay series pensadas para una temporada y luego resurgen. Esta serie se recuperó hasta que aguantara el cuerpo argumental y todavía estamos en ese camino. No es fácil poder seguir adelante con una serie en las mismas condiciones. Es un constante fin de ciclo en el que nunca sabes qué va a pasar", decía Daniel Pérez, director de FOX, que no dejaba muy clara la situación.

"Así como la anterior temporada confirmamos que habría una cuarta, hoy no podemos decir nada. Hay mucha pena y es porque se echan de menos. Esto es algo insólito en el mundo de la interpretación: después de cuatro años se siguen hablando y se siguen llevando bien. O sea que, evidentemente, no vamos a hablar del final de Vis a vis. Hoy no", concluyó el responsable de la cadena en unas misteriosas palabras.

Así será el regreso de Vis a vis a FOX

En el arranque de la cuarta temporada, Zulema (Najwa Nimri) es trasladada desde República Dominicana hasta la prisión de Cruz del Norte, un vuelo en el que estará vigilada de cerca por un nuevo funcionario llamado HIERRO (Benjamín Vicuña). A pesar de que Castilló (Jesús Castejón) le ha advertido a Hierro lo peligrosa que es Zulema, ésta le pondrá las cosas muy difíciles durante este viaje transoceánico.

Las cosas han cambiado mucho en Cruz del Norte. Sandoval (Ramiro Blas) se ha convertido en el nuevo director de la cárcel y está dispuesto a demostrar por todos los medios que él es la máxima autoridad en la prisión. Además, Mercedes (Ruth Díaz) se ha convertido en la principal responsable del tráfico de drogas, mientras que Altagracia (Adriana Paz) regresa convertida en una presa más. También vuelve a Cruz del Norte, Saray (Alba Flores) tras el terrible enfrentamiento con Zulema al final de la tercera temporada.

PUBLICIDAD