La emotiva carta de Elena Rivera tras su salida de 'Cuéntame': "Con Ricardo Gómez he caminado de la mano"

La actriz hace balance de sus trece años haciendo de Karina en la serie de TVE

Este jueves, Elena Rivera se despedirá también de Cuéntame junto a Ricardo Gómez en un histórico capítulo. Así las cosas, la serie pondrá punto y final a la historia de amor de Carlitos y Karina. Por ello, la actriz ha escrito una emotiva carta titulada Un adiós de la mano. [Todas las pistas del adiós de Carlitos a Cuéntame]

"El día que todo empezó para mí en Cuéntame, canté. En una sala de oficina anodina, delante de una cámara, canté. Tenía 12 años", empieza diciendo en la misiva enviada a Hola recordando su casting en 2005. Aquel día, recuerda que ella y sus padres habían viajado desde Zaragoza "para hacer una prueba que, a la postres, me cambió la vida".

"Todavía hoy me sorprendo de la madurez con la que afronté esa situación y de la confianza ciega que mis padres depositaron en mí. Pero lo cierto es que ellos siempre han confiado en mí. Son el cimiento de todo cuanto he construido y la fuerza para afrontar lo que esté por venir", dice sobre sus progenitores.

Tras esta prueba, vino la "definitiva", ya en plató: "Y allí estaba él, la misma persona que me ha acompañado en estos más de 13 años en Cuéntame cómo pasó y la misma persona que agarraba mi mano en nuestro último día de rodaje en la serie: Ricardo Gómez. Con él he caminado de la mano. Y nos vamos, igual: de la mano".

Después, intenta decir qué ha supuesto la serie en su vida mencionando a "maestras de la interpretación" como Alicia Hermida y "actores increíbles" como "María Galiana, Imanol Arias, Ana Duato, Juan Echanove, Pedro Casablanc...", sin olvidar tampoco a "los miembros de un equipo técnico que sienta cátedra con cada episodio": "En Cuéntame he crecido como actriz".

El homenaje de Elena Rivera a Ricardo Gómez

Pero quien se lleva las líneas más bonitas y emotivas de su carta es Ricardo Gómez: "Un compañero con el que he hecho el viaje más importante de mi vida profesional y con el que he podido crear un vínculo que transciende la pantalla. Un compañero con el que puedo adivinar, con tan solo una mirada, lo que está pensando, lo que está sintiendo. Un compañero junto al que he crecido y al que, en cierto modo, desde siempre he intentado proteger".

"En este mundillo tan competitivo y tan lleno de caretas, el talento se vuelve frágil; se torna centro de muchas envidias e intereses y Ricardo desbordó talento desde pequeñito. Rompe el plano con su verdad. Si Cuéntame es la serie icónica que ha llegado a ser es, en gran medida, por la mirada inocente de ese niño que es ya uno de los mejores actores de su generación".

Desvela, por último, que él era la única persona que sabía de su marcha. "Así que mi adiós fue un adiós silencioso. Porque creo que así debía ser. En mi día a día procuro ser una persona sencilla, profesional, generosa con mis compañeros y honesta. Y así he querido que sea mi adiós a esta serie, de la que también me llevo a su público".

"Yo me marcho tranquila y con la satisfacción de saber que ese último capítulo quedará para la historia. Al menos para nuestra historia personal; la de Ricardo y la mía. La de dos compañeros que nos queremos, que nos respetamos, que nos admiramos y que hemos ido de la mano hasta el final", concluye. "El final de una etapa personal y profesional. Pero también el inicio de una nueva aventura. En eso consiste la vida. Hasta siempre, Cuéntame.

