El 'tierra trágame' de Alba Flores: acude al estreno de la película de Mario Casas por error y se entera por la prensa

La actriz de 'La casa de papel' se pensaba que estaba en la prémiere de la película de Najwa Nimri

Alba Flores protagonizó este jueves uno de las mayores pifias que se recuerdan en una prèmiere de una película. La actriz de Vis a vis y La casa de papel vivió su particular tierra, trágame en el estreno de la película de Mario Casas El fotógrafo de Mauthausen.

Sin embargo, sus declaraciones no tenían nada que ver con el protagonista de la cinta: "Estoy con muchísimas ganas de ver esta película. He estado codo con codo con Najwa cuando la estuvo grabando y con cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla".

Así las cosas, los periodistas que se encontraban allí decidieron preguntar directamente por Mario Casas: "¿Eres muy seguidora de Mario?". Fue entonces cuando Alba contestó con cara de sorpresa: "¿Mario? Será Carlos, ¿no?".

"Esta no es la película de Najwa, ¿eh? Estamos con Mario, Alba", espetó el reportero provocando que Alba se echara las manos a la cabeza, se girara y viera que, efectivamente, se había equivocado de estreno: "¡No me lo puedo creer!". En realidad, Alba Flores tenía que acudir a la prémiere de Quién te cantará.

