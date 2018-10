Mario Casas y sus "desnudos integrales" en 'Instinto': "He grabado escenas de sexo fuertes" Marco Almodóvar 11:47 - 26/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al actor, protagonista de la nueva serie que graba Movistar+

"Me parecía muy interesante de interpretar este personaje oscuro en lo emocional y en lo sexual"

"Tiene talento, ganas y tiempo para ser lo que le dé la gana", dice de su hermano Óscar Casas

Cinco años después del final de El barco, Mario Casas ha vuelto a la televisión. Lo hace en Instinto, un thriller erótico que graba Movistar, que verá la luz en 2019 y en la que el actor da vida a un deseado empresario que podría recordar al señor Grey. "Tiene más que ver con Shame o Eyes Wide Shut", dice a ECOTEUVE.ES

La carga sexual estará muy presenta a lo largo de los ocho episodios de 45 minutos de duración, también de forma explícita. "Se han grabado escenas de sexo fuertes", reconoce Casas, y es que Marco Mur, su personaje, acude a un club "donde tiene relaciones con personas que no se conocen y tiene diferentes prácticas sexuales y consigo mismo".

A todo esto, en Instinto también está su hermano Óscar Casas, al que también podemos ver en Cuéntame. También aquí, en la ficción, será su hermano, un joven con autismo. "Tiene talento, ganas y tiempo para ser lo que le dé la gana", dice Mario.

¿Marco Mur es el Grey español?

No. Instinto no tiene nada que ver con 50 sombras de Grey. No hay una historia de amor, tiene más que ver con Shame o Eyes Wide Shut, es más fría y realista. Marco es un empresario de éxito que tiene un trauma que intenta solucionar a base de terapia, no sabe relacionarse ni establecer vínculos, es maniático obsesivo, controlador y adicto al deporte. Es un tipo complejo de personalidad oscura al que conoceremos en esta temporada, tanto en lo emocional como en lo sexual. Y veremos hacia dónde va.

Has hecho una dieta muy estricta...

Sí. Aquí querían un personaje físicamente limpio e impoluto. Venía de Bajo la piel de lobo y El fotógrafo de Mathausen y Christian Bale ha sido una de mis referencias. Hace un año y medio que no fumo, hago todos los días deportes y últimamente, boxeo. Este personaje busca tener un control constante de su vida para que lo emocional no se le descontrole. Físicamente tenía que reflejar eso. Y luego, claro, hay escenas en las que uno no es que quiera verse bien, pero si todo va a favor, mejor tener un físico sano (risas).

¿El espectador va a ver sexo explícito?

No, porque no lo van a poner, pero se han grabado cosas fuertes. Sí que hay una carga sexual que yo sí que he intentado meterle al personaje. Podíamos quedarnos en una capa comercial y llegar a más público pero yo he intentado ir más allá y jugar con traumas sexuales y cosas más ambiguas, no se queda en dos personas teniendo sexo o un tipo con una práctica sexual, vamos más allá. Me han dicho que hay cosas que no se pueden mostrar.

Pero no se ha edulcorado.

Porno no es, lógicamente, pero creo que hemos ido más allá de 50 sombras de Grey. En el segundo capítulo hay una práctica sexual fuerte. Marco va a un club donde tiene relaciones con personas que no se conocen y tiene diferentes prácticas sexuales y consigo mismo. Sí hay momentos explícitos y sí he querido hacerlo para ir más allá. El quedarme en el momento sábana ya lo he hecho.

¿Se te va a ver como Dios te trajo al mundo?

Sí, hay desnudos integrales.

¿Te ha costado dar ese paso?

Sí. Pero es porque estamos contando a un personaje oscuro, no es gratuito. Pero sí que haciendo alguna práctica sexual, pensaba: 'No puede ser que esté haciendo esto', ¡en esta serie ya he hecho de todo, (risas). Pero el personaje tiene esas prácticas desde el sufrimiento, desde lo traumático por algo que el espectador conocerá capítulo a capítulo.

Instinto no se podría emitir en una televisión generalista

No, no. O sí quitando muchas cosas como pasa en otros países. Aunque plataformas den un visto bueno a secuencias más fuertes, creo que Bambú y Movistar van a recular para que no sea demasiado crudo. Hay secuencias que no hay desnudos, pero repito que en todas las secuencias hay tono erótico: el tono, las miradas

¿Tenías dobles para dichas secuencias?

No. Lo hacíamos todos nosotros.

¿Cómo las has vivido?

Al final se lleva como se puede, pero en general me afecta más lo emocional que lo físico en cada una de estas escenas. Salen prácticas sexuales en las que simplemente a mi personaje se le ve solo, pero emocionalmente lo que vive es muy intenso. Se castiga constantemente con el sexo porque se odia. No quiere decir que el sexo sea malo ni oscuro, nunca lo va a ser, es algo maravilloso, se haga lo que se haga, pero este personaje lo utiliza como auto castigo.

¿Tenias ganas de volver a la tele?

Se ha dado como se ha dado al final, pero porque quería componer un personaje de ocho horas en cuatro o cinco meses, me parecía muy interesante de interpretar este personaje oscuro en lo emocional y en lo sexual.

Estuviste también en conversaciones para El continental.

Al final siempre estás hablando para muchas cosas, pero hay veces que todo se sabe hoy día. Hasta que no hay nada firmado, pueden pasar millones de cosas. Se ha dado así porque me ofrecen un personaje muy atractivo, y con referencias a lo Shame o Ray Donovan

¿Qué tal ha sido trabajar con tu hermano Óscar?

Ha interpretado a un chaval con autismo severo y es muy interesante lo que hace. Él como todos hizo casting, no está por ser mi hermano, y hace un personaje que va a sorprender. Es muy complicado lo que hace, consigue una gran verdad hacia lo que hace con gran respeto.

Es una relación compleja porque Marco lo tiene en un centro porque no sabe tratarlo, no tiene tiempo, emocionalmente es complicado lo que siente por él, es una relación muy especial que va a llegar mucho al público. Yo estoy muy orgulloso, Óscar está en el set metido siempre en el personaje, se ha esforzado mucho, ha trabajado con chavales con autismo, ha estado en colegios con ellos. Sabía más que nadie del personaje.

¿Te da miedo verle crecer?

No, como hermano, veo que tiene talento, ganas y tiempo para ser lo que le dé la gana, miedo ninguno pero me sorprende su trabajo, se concentra en el personaje y parece un actor más de método que yo. Viene una nueva generación de actores fantástica, trabajan mucho y apuestan por cosas muy arriesgadas.

