El sorprendente tatuaje de Javier Calvo para homenajear a Fer en 'Física o Química' Ecoteuve.es 18:55 - 8/10/2018 0 Comentarios

El actor muestra en redes un tatuaje con el nombre de su personaje en la serie de Antena 3

Diez años después del estreno de Física o química, uno de los actores más emblemáticos de la serie, Javier Calvo, ha desvelado en Instagram un tatuaje con el nombre de Fer, personaje al que daba vida en la ficción que emitió Antena 3.

"Me he hecho este tatu porque 'never forget'", escribió Calvo en la imagen que compartió en su cuenta personal. Brays Efe, Maxi Iglesias o Soy una pringada han mostrado su admiración por el grabado en los comentarios de la publicación.

El personaje de Fer será recordado por protagonizar a un adolescente homosexual que rompía los estereotipos creados en torno al colectivo LGTBI en televisión. Además, Fer mantenía una relación con David (Adrián Rodríguez), de trágico desenlace.

No sólo Calvo guarda un gran recuerdo de la ficción de Boomerang TV. Hace una semana, Andrea Duro y Maxi Iglesias, Yoli y Cabano respectivamente en la serie, se dejaron ver en las redes compartiendo una cena y haciendo referencia a los doce años de amistad de ambos actores.

