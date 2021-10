Muere a los 59 años el actor James Michael Tyler, Gunther en la serie 'Friends'

El actor James Michael Tyler, popular entre los espectadores de televisión por interpretar a Gunther, el gerente de la cafetería en la serie Friends, ha muerto este domingo a los 59 años como consecuencia de un cáncer de próstata.

"El mundo lo conoció como Gunther de la famosa serie Friends, pero sus seres queridos lo conocieron como actor, músico, defensor de la concientización sobre el cáncer y querido esposo", expresó su representante, Toni Benson. "Michael amaba la música en vivo, animar a sus Clemson Tigers y solía inmiscuirse en aventuras divertidas e imprevistas. Si lo conocías una vez, hacías un amigo por la vida", añadió en un comunicado.

"Nuestros pensamientos están con la familia, amigos, colegas y seguidores", indicó Warner Bros TV, la compañía que produjo la popular serie que tanta fama le dio, como al resto de actores.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ???? pic.twitter.com/3GyJAgaU94