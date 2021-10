Netflix lanza el tráiler de 'Alerta roja', con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds

Netflix ha lanzado el tráiler y el póster oficial de Alerta roja, la trepidante película de robos repleta de acción, encabezada por el estelar trío compuesto por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Está escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber, habitual director de películas de La Roca como El Rascacielos o Un espía y medio.

Cuando la Interpol envía una 'Alerta roja' (el mayor nivel de alerta posible emitido para que los cuerpos de Policía de todo el mundo capturen a los criminales más buscados), uno de los mejores agentes del FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), es asignado al caso.

Esta persecución global lo sitúa en medio de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con el mayor ladrón de arte del mundo, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo (Gal Gadot). La aventura de altos vuelos llevará a este trío por todo el mundo, a través de una pista de baile, atrapados en una prisión aislada, o a través de la selva, y, para su desgracia, constantemente en compañía del otro. Al elenco de estrellas se unen Ritu Arya y Chris Diamantopolous.

Dirigida y escrita por Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) y producida por Hiram García, Dwayne Johnson y Dany García para Seven Bucks Productions; Flynn Picture Co. de Beau Flynn; y Bad Version, Inc. de Thurber, Alerta roja es un juego de gato y ratón (y gato) a lo largo de todo el mundo.

