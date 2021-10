Pau Gasol ya tiene su documental en Amazon Prime Video: tráiler y fecha de estreno

Prime Video ha desvelado hoy el tráiler oficial y la fecha de estreno de la próxima serie documental Pau Gasol. Lo importante es el viaje. Los cuatro episodios de la docuserie, que narrará la trayectoria de Gasol en su última etapa como jugador profesional, se estrenarán en Prime Video el próximo 12 de noviembre en más de 200 países y territorios y en exclusiva en España.

El último partido de Gasol en la NBA fue en marzo de 2019. En mayo de ese año, se sometió a una cirugía para reparar una fractura en su pie izquierdo y, desde entonces, comenzó a trabajar para volver a la cancha. El pasado mes de marzo, Gasol volvió a firmar con el FC Barcelona, donde comenzó su carrera profesional hace más de 20 años y este verano, jugó por última vez con la selección nacional en los juegos olímpicos de Tokio. La serie mostrará cómo un deportista de élite se despide del deporte que conoce y ama luchando contra las cicatrices físicas y los retos emocionales; cómo construye su legado personal y cómo gestiona los nuevos compromisos familiares y más proyectos personales.



Lea también: Tráiler de 'Maradona: Sueño bendito', la serie de Amazon Prime Video sobre el crack argentino

"En este documental, cuento la historia que hay detrás de mi vuelta a las canchas", afirmó Gasol. "Creo que es importante que la gente sea consciente de que a veces el camino no es fácil y está lleno de contratiempos; pero el esfuerzo, la voluntad y la pasión por lo que haces te llevan a seguir adelante y a trabajar duro para lograr tus metas. Ésta es la historia de alguien que ama lo que hace y lucha hasta el final para despedirse como había soñado".

Youtube Video

"Pau Gasol es una leyenda en el mundo del baloncesto a nivel internacional", declaró Chris Bird, Country Director Prime Video UK, Amazon. "Estamos emocionados de poder compartir con los clientes de Prime Video una visión exclusiva sobre la última etapa de su trayectoria profesional con esta nueva docuserie".

Así es la docuserie de Gasol en Prime Video

Gasol, uno de los deportistas españoles más reputados de todos los tiempos, dio el salto a la NBA en 2001. Gasol se erigió como el primer jugador español en conseguir dos anillos en la NBA y en formar parte del Partido de las Estrellas (NBA All-Star) en seis ocasiones. Además de su histórica carrera en Estados Unidos, es dos veces campeón de la Liga ACB con el FC Barcelona y también ha conseguido tres medallas olímpicas (dos de plata y una de bronce), un Campeonato Mundial y tres Campeonatos de Europa como miembro de la generación de oro de la selección española de baloncesto.

La nueva serie Amazon Exclusive Pau Gasol. Lo importante es el viaje tendrá 4 episodios de 45 minutos, es una producción de PG Productions, RTG Features y Think450, y está dirigida por Oriol Bosch (Andrés Iniesta: El héroe inesperado).

Pau Gasol. Lo importante es el viaje se unirá a la gran selección de contenido deportivo disponible en Prime Video, incluyendo las docuseries Amazon Original El corazón de Sergio Ramos, La leyenda de Sergio Ramos, Six Dreams y All or Nothing; o las producciones Amazon Exclusive Fernando, La familia, Rafa Nadal Academy, Otra forma de entender la vida, Fernando Torres: El último símbolo, Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo.