El 'escenario' de 'El juego del calamar' está en España y se alquila en AirBnB: así es la Muralla Roja de Calpe

El juego del calamar sigue destrozando todos los récords de Netflix. El fenómeno de la serie coreana es imparable y son millones de personas los que han visto los nueve capítulos escritos por Hwang Dong-hyuk que, más allá de estos juegos macabros, esconde una crítica brutal al mundo capitalista.

Además de la trama en sí, muchos son los elementos de la ficción que provocan que el espectador se quede atrapado: desde el color verde de los uniformes de los jugadores y el rojo de los obreros, hasta las canciones que suenan en El juego del calamar.

Pero lo realmente hipnótico es ver la zona intermedia en la que los participantes acceden desde sus habitaciones a las diferentes salas de juegos al tiempo que se escucha música clásica. Es una especie de laberinto compuesto de infinidad de escaleras y arcos pintados de tonos pastel.

Dónde está La Muralla Roja, el edificio que recuerda al de 'El juego del calamar'

Hay muchas dudas en torno a la fuente de inspiración de esta sala, que recuerda a la obra Relativy del artista neerlandés M.C. Escher y a la Gran Escalera de Hogwarts en la saga de Harry Potter. Otros, en cambio, piensan que el equipo de El juego del calamar se ha inspirado en una de las construcciones más singulares de nuestro país.

Se trata de La Muralla Roja, un edificio creado por el arquitecto catalán Ricardo Bofill y construido en 1973 en el Calpe (Alicante), en la Urbanización La Manzanera, a tan solo unos metros del mar. Con influencias de África, el mediterráneo y las fortalezas árabes, una serie de patios, torres y escaleras conectan las 50 viviendas. En sus azoteas hay soláriums, piscinas y saunas.

Como ocurre en El juego del calamar, las paredes están pintadas de colores pastel (rojo, azul y lila). Las visitas a La Muralla Roja están prohibidas a todo aquel que no sea propietario, si bien es cierto que, otra opción es alquilar uno de los apartamentos a través de AirBnb. Los precios oscilan entre los 110 euros la noche hasta los 235. No obstante, no está confirmado que los guionistas de la serie se hayan inspirado en este edificio de Calpe.

