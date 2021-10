Todo sobre Oh Young Soo, el actor que interpreta al jugador 001 en 'El juego del calamar'

El juego del calamar es la serie del momento a nivel mundial. La prueba de ello es que la producción surcoreana ya se ha convertido en la más vista en la historia de Netflix con 111 millones de reproducciones, según la propia plataforma de streaming.

En la trama, un grupo de 456 personas con graves problemas económicos acceden a participar en un juego que hará millonario a uno de ellos. Solo tendrán que sobrevivir a seis pruebas inspiradas en juegos infantiles de origen coreano pero que todos conocemos, como el icónico 'Escondite inglés' con el que se inaugura la masacre.

Lea también: Cuánto dinero ha costado hacer 'El juego del calamar': el pastizal que han ganado sus actores

En la ficción, estrenada el pasado 17 de septiembre en Netflix, el personaje conocido como Oh Il-nam, o el anciano de El juego del calamar, es el participante veterano del juego y el gran amigo de Gi-hun. Los médicos le han diagnosticado un tumor en el cerebro y supuestamente está jugando para mantener a su familia.

Oh Young Soo interpreta al jugador 001 en 'El juego del calamar'

Oh Il-nam está interpretado por Oh Young Soo, un experimentado actor que nació el 19 de octubre de 1944 en Gwangcheon, Corea del Sur. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en el teatro, actuando en más de doscientas producciones. Fue miembro de la Compañía Nacional de Teatro de Corea de 1987 a 2010.

Lea también: 'El juego del calamar' dispara la venta de las zapatillas Vans que llevan sus protagonistas: cuánto valen y dónde comprarlas

El actor, de 76 años, dio el salto a la gran pantalla en 2002 como protagonista de la película A Little Monk, a la que siguió Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring, un año más tarde. Desde entonces, Oh Young Soo también ha trabajado en producciones como Queen Seon Duk (2009), God of War (2012) o The Gate of Truth (2012).

Lea también: La siniestra muñeca de 'El juego del calamar' existe en la vida real: dónde está y cómo se llama

Sobre el rodaje de El juego del calamar, el actor contó su experiencia en el detrás de cámaras de Netflix. Según Oh Young Soo, el reto de las canicas le recordó a su infancia: "El juego representa la mentira y la integridad del ser humano" dijo. "Esas son escenas de la naturaleza humana", añadió.

Lea también: 'El juego del calamar': la loca teoría (o no tanto) que lo cambiaría todo de cara a la segunda temporada

Además, Oh Young Soo habló del argumento de la serie y la lección que se buscaba dar a los espectadores: "Nadie intentaba ser el ganador. Pero al final, los ganadores piensan que no son ganadores y solo perdedores, de alguna manera".

Entidades Jung Ho Yeon Actriz de 'El juego del calamar' Actriz de 'El juego del calamar'