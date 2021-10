The Mediapro Studio prepara el rodaje de la segunda temporada de 'The Head'

The Mediapro Studio ha anunciado hoy que prepara una segunda temporada de The Head, cuya primera temporada se ha estrenado con éxito en 90 países con Álvaro Morte como uno de sus protagonistas. El éxito global ha hecho posible la continuación de la misma con una nueva entrega.

En esta ocasión, la serie estará ambientada de nuevo en un lugar aislado e inaccesible y retoma la confrontación entre el bien y el mal, que ya marcaron la primera temporada de la ficción. En los nuevos episodios, el escenario será un enorme carguero que navega en mitad del océano con una misión científica.

La segunda temporada de The Head volverá a tener a Jorge Dorado (El Embarcadero) como director de todos sus episodios e incorpora como guionistas a Mariano Baselga, productor ejecutivo de la primera temporada, y al dramaturgo y escritor Jordi Galcerán, autor de obras de gran éxito como El método Grönholm, Burundanga, Carnaval o El crédito.

Ran Tellem, Director de Desarrollo de Contenido Internacional en The Mediapro Studio, además de productor ejecutivo y co-creador de la primera temporada, lidera el desarrollo de la nueva trama de la serie.

Laura Fernández Espeso, Javier Méndez y Bernat Elias repiten como productores ejecutivos y The Mediapro Studio Distribution será nuevamente responsable de la distribución mundial del título.

'The Head', "una de las franquicias más importantes" de Mediapro

"Con esta segunda temporada The Head se convierte en una de las franquicias más importantes del Studio y estamos muy satisfechos, no sólo con la trayectoria comercial de la serie, que ha sido vendida a más de 25 clientes y está presente en 90 países, sino con el enorme éxito que ha cosechado también en términos de audiencia. Todo esto ha hecho posible que podamos preparar esta nueva entrega", ha comentado Laura Fernández Espeso, Directora General de The Mediapro Studio.

"Desde que anunciamos el proyecto, The Head ha sido una aventura asombrosa, un viaje desafiante, cuyos logros, habiendo estado en pantallas en más de 90 países, han recibido una gran respuesta en todo el mundo desde Estados Unidos hasta Japón, Escandinavia y Francia. Millones de espectadores nos han demostrado lo que somos capaces de hacer cuando el talento y los medios van de la mano. Continuar con esta historia es un desafío y una verdadera pasión para nosotros como creadores", ha dicho Ran Tellem, Director de Desarrollo de Contenido Internacional en The Mediapro Studio.

