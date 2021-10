Los creadores de 'The Good Wife' tienen nueva serie: 'The Bite' llega a Movistar+

The Bite es la nueva serie de Robert y Michelle King, creadores de The Good Fight, The Good Wife, Evil, Your Honor o Braindead, que llegará completa el 23 de octubre a Movistar+.

Un drama satírico rodado durante la pandemia, que mezcla la comedia con el terror zombi. El sello de identidad de los King está muy claro: conectada a la actualidad, situaciones llevadas al extremo del surrealismo y mezcla de géneros (comedia, terror, zombis, drama ).

Así es 'The Bite', la nueva serie de los creadores de 'The Good Wife'

Rachel (Audra McDonald) y Lily (Taylor Schilling) son dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la pandemia del Covid-19. Rachel es médico y atiende a sus peculiares pacientes por videoconferencia, al tiempo que intenta superar una crisis con su marido, Zach, que trabaja en un Centro para el Control de Enfermedades. Lily, la vecina de arriba, se gana la vida con sesiones de BDSM y debe convencer a sus clientes de que sus habilidades son tan válidas a través de la pantalla como en persona, mientras espera convertirse en una autora de éxito escribiendo sus vivencias. Cuando una extraña y mortal variante del virus se extiende de forma inesperada, ambas se ven luchando por su supervivencia a otro nivel. Sin salir de casa, eso sí.

The Bite está coproducida por Spectrum Originals y CBS Studios, y creada y escrita por Robert y Michelle King. La serie también está producida por su compañía King Size Productions, y además cuenta con Liz Glotzer y Brooke Kennedy como productoras ejecutivas. ViacomCBS Global Distribution Group se encarga de la distribución internacional de la serie.