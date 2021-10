Telecinco prueba una serie turca contra 'Pasapalabra': su estrategia con 'Amor a segunda vista'

Antena 3 es la cadena que triunfa con las series turcas. Telecinco lo ha intentado en varias ocasiones (Love is in the air, Mi hogar, mi destino) pero no ha encontrado tan buen encaje en su parrilla para este tipo de producciones que, dentro de unos días, volverán a asomarse a su programación.

Telecinco emitirá el próximo viernes, 15 de octubre, el primer capítulo de la serie Amor a segunda vista a las 20.00, en competencia frontal contra Pasapalabra. Se trata de la serie que protagonizan Özge Özpirinççi (Mujer) y Bugra Gülsoy (Mi hija) y que hace solo unos días se convirtió en el mejor estreno de una ficción turca en Divinity.

El canal femenino de Mediaset lanzó la serie el pasado 1 de octubre (4,3%) y, a continuación, ha ofrecido la producción en sus tardes, contra Tierra amarga (Antena 3). Ahora, Mediaset ha decidido 'enseñar' la serie en Telecinco, una acción que inicialmente está pensada para un solo día, pero a nadie se le escapa que es una buena forma de testar el funcionamiento de ficción turca contra Pasapalabra, el incombustible concurso de Antena 3 contra el que nadie puede.

Telecinco ha reservado la franja de las 20.00 del próximo viernes, por lo que ese día levantará Sálvame Tomate. El viernes es el único día de la semana que la cadena emite ese último tramo de su magacín, ya que el resto de la semana ofrece, a las 20.00, contenido de 'prime time' (Secret Story).

¿De qué va 'Amor a segunda vista'?

Zeynep es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Tras descubrir el amor, decide viajar a Estados Unidos sin la aprobación de su familia. Su vida da un giro inesperado tras quedarse embarazada y descubrir que su novio no desea convertirse en padre. Pese a ello, decide seguir adelante con su embarazo. Tras el nacimiento de su hijo, descubre lo difícil que es ser una madre soltera y trabajar al mismo tiempo. Desesperada, decide regresar a Turquía y durante el vuelo conoce a Fatih, un joven millonario prometido a una mujer a la que no ama. Deseoso de proseguir con su libertad, Fatih propone a Zeynep que finja ser su esposa, oferta que ella acepta, ya que necesita tiempo para poder explicar a su familia que su novio la ha abandonado y se ha convertido en madre soltera. ¿Llegarán Fatih y Zeynep a enamorarse? ¿Se convertirá este matrimonio falso en un amor verdadero con el transcurso del tiempo?