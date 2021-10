'El juego del calamar': la loca teoría (o no tanto) que lo cambiaría todo de cara a la segunda temporada

El juego del calamar es la serie del momento. La ficción que estreno Netflix el pasado 17 de septiembre se ha convertido en todo un fenómeno internacional que podría desbancar a Los Brigderton como lo más visto de la plataforma en su historia. A estas alturas de la película todo el mundo sabe que la serie cuenta la historia de un grupo de personas que están desesperados por motivos económicos y que acceden a participar en un juego que les haga ganar dinero. Sin embargo, desconocen que si pierden, mueren en el acto.

Hwang Dong-hyuj es la persona que escribió y digirió los nueve capítulos que conforman la primera temporada, que tuvo que esperar 12 largos años a que viera la luz. Parece que tanto tiempo no pasará para la más que presumible segunda temporada, en la que Gi-hun, el protagonista, se vengue de los organizadores de este macabro concurso que se ha cobrado con la vida de cientos de personas, entre ellos todos sus amigos.

Llegados a este punto, los espectadores especulan con una teoría que podría sentar los pilares de esta nueva entrega. Volvamos al noveno episodio, el último. Tras el duelo final, la serie nos sitúa un año después, en el que Gi-hun no ha querido tocar los 45.600 millones de wones que tiene en la cuenta bancaria. Se ha descuidado por completo, ha caído en una enorme depresión. Es por eso que nuestro querido prota recibe una tarjeta citándole el día de Nochebuena en un rascacielos de la ciudad.

Para su sorpresa, se encuentra al jugador 001, Oh Il-nam, el señor que le acompañó hasta el juego de las canicas, postrado en una cama a punto de morir. Es ahí cuando Gi-hun conoce la verdadera identidad del anciano. "Pero tú... ¿quién eres?", grita una y otra vez. "Juega a otro juego conmigo", le pide el hombre, gravemente enfermo por su tumor cerebral.

Es entonces cuando Gi-Hum le amenaza con matarle. "Si juegas conmigo contestaré a lo que quieres saber", dice a lo que finalmente acepta el reto, que consiste en apostar si un borracho será ayudado antes de medianoche. Es ahí cuando Oh Il-nam confiesa ser el anfitrión del macabro concurso. "¿Todavía confías en la gente, incluso después de lo que pasaste? He oído que no has tocado el dinero y vives tu antigua vida. ¿Es porque te sientes culpable?", le pregunta. "El dinero fue la recompensa por tu suerte y tu trabajo duro. Tienes todo el derecho a usarlo. Es tuyo".

'El juego del calamar': ¿Es Oh Il-nam el padre biológico de Gi-hun?

"¿Sabes lo que tiene en común de alguien sin dinero con alguien que tiene demasiado dinero? Que la vida no es divertida para ellos. Si tienes demasiado dinero da igual lo que te compres, comas o bebas. Al final, todo se vuelve aburrido", dice para explicar por qué decidió participar en el juego en primera persona. Finalmente, un joven acude con la policía para ayudar al borracho. Esto le confirma de que hay que confiar en la gente "después de todo". Pero Oh Il-nam muere en su lecho de muerte, sin saber que Gi-mum le ha ganado en su último juego. "¿Lo has visto, verdad? Has perdido".

Antes del último suspiro, el anciano responde a Gi-Hum el por qué le dejó vivir. "Gracias a ti, pude recordar algunas cosas del pasado que había olvidado hacía muchísimo tiempo. Hacía mucho que yo no me divertía tanto". Justo esta frase ha hecho que muchos seguidores den alas a una teoría que dice que Oh Il-nam podría tratarse del padre biológico de Gi-hum. Y, lo cierto, es que hay varios motivos para creer en ello.

Uno de ellos, tal y como cuenta un tictocker, es que Gi-hum cuenta en uno de los capítulos que fue maltratado cuando era pequeño, algo que también le pasó al hijo del anciano. Además, en el episodio de las canicas, en el que ambos forman una pareja, reconocen que el barrio se parece mucho al que vivieron en el pasado. Otro detalle con el que la teoría cobra más fuerza es cuando el abuelo le presta la chaqueta con su número 001, ¿para dar más protección a su hijo en uno de los juegos? Hay que decir que todo esto no está confirmado, pero de ser así, dejaría a Gi-hum luchando contra la organización que lideró su propio padre en una segunda temporada.