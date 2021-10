Pablo Iglesias prepara su salto como productor de series de televisión: "Estamos conspirando"

Pablo Iglesias quiere seguir ampliando su horizonte lejos de la primera línea de la política. Hace un mes, el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno reapareció en los medios combinando sus colaboraciones en la radio (Cadena SER y Rac1) y en prensa escrita (Gara y Ara) junto a su docencia en la universidad y la presidencia del Instituto 25M.

Pues bien, ahora, el cofundador de Podemos tiene en mente producir series de televisión. Así lo ha reconocido en una entrevista concedida al programa argentino La pizarra. "¿Alguna vez has repasado un guion? ¿Te ha dado por meterte en un proyecto de hacer cine, películas?...? Creo que nunca lo has dicho ni en público, ni te lo he escuchado en privado", pregunta el presentador Alfredo Serrano.

"Estoy en algunos [proyectos], pero esto es alto secreto. No te puedo contar nada", responde Iglesias con una sonrisa, a lo que el entrevistador se lamenta para repreguntar: "Pero, ¿estás en ello, al menos?". "Sí, sí, estoy en ello. Me apetece mucho y, además, tengo amigos con los que estamos conspirando y trabajando en ello. A ver si alguno de los proyectos en los que estamos sale adelante", asegura el político.

Pablo Iglesias quiere ser productor de series de televisión

Acto seguido, Serrano pone sobre la mesa la serie chilena Héroes invisibles. "Están sus productores en Madrid ahora porque quieren hacer otra cosa. Quieren hacer un biopic de Salvador Allende y estaban buscando socios por aquí y me contactaron y tal", espeta Iglesias, que no aclara si se meterá en la producción de este proyecto.

Durante la entrevista, Iglesias asegura que le interesan mucho las series que reflejan determinadas realidades históricas. Por todos es sabida su pasión por las series. El exlíder de la formación morada llegó a recomendar varias durante su etapa en el Ejecutivo. Algunas de ellas son Baron Noir, The Good Fight, House Of Cards y Recurdos inhumanos.

