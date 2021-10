HBO Max estrenará las películas de Warner Bros solo 45 días después de su llegada a los cines de España

HBO Max, la nueva plataforma de streaming que sustituirá a lo que ahora se conoce simplemente como HBO, arranca en España el próximo 26 de octubre con un amplio catálogo de series y películas. Pero la gran novedad llegará dentro de unos meses. A partir de 2022, HBO Max estrenará en la plataforma todas las películas de Warner Bros solo 45 días después de su llegada a los cines.

Se trata de una medida que se anunció hace meses para el mercado de EEUU, pero se desconocía si también iba a ponerse en práctica en Europa. Ahora, la compañía lo ha confirmado en una estrategia que califica de "revolución". Para acceder a este contenido, los suscriptores no tendrán que asumir ningún coste añadido.

¿Cuánto costará HBO Max en España?

HBO Max sustituirá a la plataforma actual de HBO y promete una interfaz nueva, más accesible y fácil de usar. El precio de la suscripción será de 8,99 euros al mes en España. Además, habrá un bono anual que permitirá ser cliente durante 12 meses al precio de ocho.

Lea también: HBO Max desembarca en España el 26 de octubre: las claves de la nueva plataforma

HBO Max aglutinará el contenido de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals en un solo lugar. Llegará a 27 territorios durante la fase inicial de su despliegue europeo. Además de España, HBO Max se lanzará en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Andorra el 26 de octubre de 2021; y aterrizará en Europa Central y Oriental, así como Portugal en 2022. HBO Max se lanzará en otros siete países el próximo año incluidos los Países Bajos, Turquía, Grecia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

"Pronto, HBO Max se habrá lanzado en 27 territorios en Europa y 67 en todo el mundo, y aún no hemos terminado, con mucho más por venir, ya que aspiramos a estar presentes en 190 territorios para 2026", dijo Johannes Larcher, director de HBO Max International, en un evento mundial para presentar el nuevo servicio.

Lea también: Primeras imágenes de Dolores Vázquez en HBO Max: "Me hicieron un juicio paralelo"

"Hemos entretenido a los fans en Europa desde que se lanzó nuestro primer canal de televisión HBO en Hungría en 1991, y hemos estado transmitiendo en el continente durante más de una década con nuestros servicios de transmisión de la marca HBO", apuntó Christina Sulebakk, directora general de HBO Max EMEA. "HBO Max representa la llegada de un nuevo servicio que llevará esto a otro nivel, ofreciendo una experiencia de visualización mejorada y una línea de contenido mucho más amplia del mejor entretenimiento para toda la familia a un precio muy atractivo. Estamos encantados de traer HBO Max a Europa para que disfruten los fans y los clientes".

Qué contenido ofrecerá HBO Max

Como parte del evento de lanzamiento, HBO Max ha mostrado el primer adelanto de La Casa del Dragón. Basada en Fuego y sangre, de George R.R. Martin, la serie, que se desarrolla 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

<p><p>

Por otra parte, la plataforma ha enseñado clips exclusivos de la tercera temporada de Succession y El Pacificador. También se ha podido ver un vídeo con las primeras imágenes de Sarah Jessica Parker en And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, que llegará en diciembre.

&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;p&amp;gt;

Los títulos de Warner Bros. que podrán verse en HBO Max incluyen Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkerque, El señor de los anillos, El resplandor y La naranja mecánica. Habrá películas de DC como Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. También estarán las series más míticas de HBO: Juego de Tronos, Los Soprano, Succession, Secretos de un Matrimonio, The Undoing, Sexo en Nueva York y Euphoria. Y otras como The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves y Friends: The Reunion.

Además, HBO Max albergará horas de entretenimiento de algunos de los principales creadores de Europa bajo el estandarte de Max Originals. Los próximos originales incluyen Kamikaze (Dinamarca), Todo lo Otro (España), Venga Juan (España), ¡García! (España), Beforeigners Temporada 2 (Noruega), Ruxx (Rumania), The Informant (Hungría), The Thaw (Polonia), Still Here (Polonia) y muchos más se anunciarán en los próximos meses.