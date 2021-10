El final explicado de 'El juego del calamar': ¿tendrá segunda temporada en Netflix?

El juego del calamar se ha convertido es la nueva adicción de Netflix. La serie surcoreana, estrenada el pasado 17 de septiembre, es todo un éxito internacional y va camino de superar a La casa de papel como la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming.

La premisa es la siguiente. Un grupo de personas, desesperadas económicamente, reciben la invitación a participar en una serie de juegos infantiles a cambio de ganar un importante premio en metálico. Sin embargo, todos ellos desconocen que si pierden, mueren en el acto. Después de ver los nueve capítulos de la primera entrega, todos los espectadores se hacen la misma pregunta: ¿tendrá la serie segunda temporada? En este artículo, que contiene spoilers de la trama de El juego del calamar, intentamos resolver esta cuestión.

El final explicado de la primera temporada de 'El juego del calamar' (SPOILERS)

Gi-hun (jugador 456) y Sang-woo (jugador 217), son los dos participantes que llegan a final. Ambos son amigos de la infancia, sin embargo, no tienen reparos en enfrentarse en esta violenta prueba para vengarse de la traición a sus amigos en los otros juegos. Gi-hun consigue poner contra las cuerdas a su oponente, pero decide parar. Pero con lo que no esperaba es que Sang-woo se suicidara al ver que ha perdido su humanidad por completo.

Así pues, Gi-hun, el protagonista, se convierte en el gran vencedor haciéndose con los 45.600 millones de wones en su cuenta bancaria y es devuelto a su ciudad con los ojos vendados. Al volver a casa, se encuentra muerte a su madre. Todo este conjunto de cosas le provoca una fuerte depresión. De hecho, pasa un año y aun no ha disfrutado del dinero.

Todo cambia cuando en Nochebuena, Gi-Hun recibe una tarjeta parecida a la del Juego del calamar para citarle en un rascacielos. Allí se encuentra con Il-Nam, el jugador número 1. Para su sorpresa (y la de todos) se entera de que el anciano era el dueño del torneo y que decidió jugar para divertirse aun más. El señor fallece postrado en la cama a causa del tumor cerebral que padecía.

A continuación, Gi-Hun decide utilizar el dinero haciendo el bien: trayendo al Cheol, el hermano de Sae-byeok (jugador 067), junto a la madre de Sang-woo. La trama se queda abierta cuando el protagonista decide viajar a Los Ángeles para reunirse con su hija. Pero, durante el trayecto, descubre en el andén contrario al agente del juego intentando captar a un nuevo jugador. Gi-hun corre hacia él con el objetivo de advertirle que no acepte.

Pero la cosa no queda ahí, ya que Gi-Hun decide no subir al avión, y llama nuevamente al número de la tarjeta para rendir cuentas al líder diciéndole que las víctimas son personas y no muñecos con los que pueda jugar a su antojo. El prota empieza así su camino para frenar a los organizadores de este dantesco juego.

Cuándo se estrenará la segunda temporada de 'El juego del calamar'

Así las cosas, todo apunta a que El juego del calamar sí tendrá una segunda temporada... aunque tardará tiempo en estrenarse. Hwang Dong-hyuk, su creador, afirmó que le fue bastante "agotador" escribir los primeros juegos de la serie y que tan siquiera se ha puesto manos a la obra en los nuevos capítulos. Eso sí, deja la puerta abierta.

"No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Me canso solo de pensarlo. Pero, si la hiciera, no la haría solo. Me plantearía usar un equipo de guionistas y me gustaría contar con directores experimentados", aseguró en una entrevista en Variety. Por lo tanto, la pelota está ahora en el tejado de Netflix, bien es cierto, que el éxito internacional propiciará a que la plataforma no dude en confirmar esa esperadísima segunda temporada.