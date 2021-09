'Mi hija' barre en su capítulo final: así acabó la exitosa serie turca de Antena 3

Mi hija ha acabado para siempre en Antena 3. La exitosa serie turca que desde hace más de nueve meses ha ocupado la noche de los domingos emitió este domingo su capítulo final y arrasó en el late night de la cadena.

Un 28,9% (1.872.000 espectadores), según informa Barlovento Comunicación, siguió el desenlace de la ficción que Antena 3 ofreció después de Infiel, que también destacó en prime time con un 17,7%. Secret Story se tuvo que conformar con un 13,2% en Telecinco.

A partir de Ahora, Antena 3 seguirá emitiendo Infiel en el prime time de los domingos en solitario -ha hecho tándem durante cuatro semanas con Mi hija- mientras que los lunes y martes seguirá apostando por Inocentes.

Así acabó 'Mi hija' en Antena 3

Demir y Candan celebraron por fin su boda por amor y Öykü tiene la familia con la que tanto ha soñado. La pequeña llamó por primera vez "mamá" a Candan en la primera noche que pasó en su nueva casa.

Demir, cumpliendo la tradición, leyó un cuento a su hija antes de dormir, aunque esta vez se trataba de su propia historia desde que conoció a Demir. Así dijo el relato con el que acabó la serie:

"Había una vez una niña pequeña que era un ovejita en realidad. La ovejita paseaba sin miedo por la enorme ciudad, se sabía de memoria todas las calles y las estaciones del metro.

La ovejita cogió todas sus cosas para encontrar a alguien a quien nunca había visto. Ella llevaba una enorme maleta amarilla, el camino era duro, la maleta era enorme y sus manos, diminutas.

Al principio la ovejita no encontró a quién buscaba. Pero siguió buscando y no se dio por vencida. Y lo encontró. Pero el hombre parecía un ogro, era muy feo y tenía muchas arrugas de lo enfadado que estaba. Y no entendía los problemas de la ovejita ni era consciente de sus propios problemas.

Su problema era la falta de amor. El hombre no sabía cómo amar ni cómo ser amado. Pero la ovejita empezó a cambiar al hombre que parecía un ogro. Al principio el hombre se asustó, no sabía lo que le pasaba. Entonces la ovejita se acercó y le dijo 'no temas, es amor'. Entonces el hombre entendió que la ovejita era, en realidad, una hermosa princesa guerrera que había jurado que haría cambiar al hombre.

Desde ese momento, le enseñó muchas cosas buenas: honestidad, rectitud, bondad y a volverse a levantar sin rendirse ni quejarse aunque la caída hubiera sido terrible.

¿Pero sabes qué fue lo más importante que hizo la princesa? Transformó ese hombre de corazón de piedra en padre. Entonces el padre llamó 'hija' a la linda ovejita de la maleta amarilla. El hombre le prometió que nunca la dejaría ir y se convirtió en el hombre de hierro, su hija la princesa guerrera, y la madre más bella de todas, vivieron felices por siempre jamás y nunca se separaron.