La actriz Cristina Medina ('La que se avecina') revela que padece cáncer de mama

La actriz Cristina Medina, conocida por dar vida a Nines Chacón en la serie La que se avecina, ha revelado en las últimas horas que padece de cáncer de mama. A través de su perfil de Instagram, la actriz se ha dirigido a sus seguidores para comunicarles que se encuentra en un tratamiento "con buen pronóstico".

"No os vais a librar de mí tan fácilmente", ha comentado la actriz con mucho humor en su vídeo. "Quiero aprovechar esta oportunidad para explicaros un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan", ha transmitido Medina.

"Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado", ha denunciado. "Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel, todo... Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene. Entonces solo me gustaría que el Gobierno hiciera poco a poco acopio de esto porque hay muchas maneras de combatir esto que no se investigan", insiste.

A continuación la actriz enumera algunos de los gastos a los que tiene que enfrentarse como paciente oncológica para recordar que hay muchas personas que no tienen recursos. "Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor", asegura.

"La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta", ha terminado diciendo la actriz. Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar y su perfil se ha llenado con mensajes de apoyo de sus seguidores.

