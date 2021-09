Belén Rueda: "Hemos tenido la suerte de que Mediaset creyó en 'Madres' y de que hay diferentes ventanas para verla"

Amazon Prime Video acaba de estrenar este jueves, 23 de septiembre, la tercera temporada de Madres, amor y vida, en la que sigue Belén Rueda. Marián, su personaje, es ahora voluntaria en la UCI pediátrica del hospital Los Arcos, donde conoce a Rubén, un joven problemático, y a Héctor, su padre adoptivo.

En estos ocho nuevos capítulos, Madres también trata de la conciliación del trabajo con la maternidad o la violencia obstétrica. "Me parece maravilloso que se ponga nombre a estos temas cotidianos que se pueden solucionar por medio de la educación", dice la actriz en conversación con ECOTEUVE.ES.

Sobre el maltrato de Telecinco a la serie, Belén cierra filas y asegura que tienen "mucha suerte" porque "Mediaset creyó y apostó por Madres" añadiendo que "hay muchas ventanas para verla", gracias a Amazon. Precisamente, este jueves se supo que Telecinco volverá a retirar la ficción del 'prime time' del martes. En su lugar, se emitirá de forma íntegra, sin que se traslade a Cuatro, la gala de Secret Story: Cuenta atrás. El motivo no es otro que evitar a toda costa perder septiembre frente a Antena 3.

Con su hija en Argentina, Marián conocerá a Héctor, el padre adoptivo de Rubén, un adolescente problemático. ¿Cómo es esa relación?

Así es. Introducimos en Madres una visión diferente que es la de un padre que, aunque no es un padre biológico, ya lo llama hijo desde el principio. Rubén es un niño que ya viene muy vapuleado porque su madre es alcohólica y le han quitado la custodia. Es un incrédulo sobre la vida y la familia, y Héctor está empeñado de que este chico salga adelante, pero Marián se mete en medio... y como no tiene medida, también intenta recuperar a esa madre.

La ficción incorpora nuevos personajes. ¿Cree que necesitaba esa revolución para no estancarse?

La producción de Mediaset España se lo planteó desde el principio así y, por eso, creo que es una serie que tiene tanto recorrido. Es verdad que entran personajes nuevos con conflictos nuevos porque no estás eternamente en un hospital. Siguen otros como el de Aída Folch [Olivia], que ahora tendrá que lidiar con la conciliación de ser madre soltera con un trabajo tan exigente como el suyo. En los nuevos capítulos, también se trata la violencia obstétrica.

¿Qué le parece que una serie ponga nombre a esta serie de asuntos que forman parte de las vidas de muchas personas?

Me parece maravilloso. Ocurre como el bullying en su día. Antes era 'jo, que malos son los niños en clase conmigo' y los padres decían 'bueno, pues no le hagas caso' o 'pégale tú también'. No solo el hecho de ponerle nombre, sino que son problemas cotidianos que se pueden solucionar educando. Madres también trata la relación entre los médicos y las familias, algo que a veces es complicado porque los padres que llegan al hospital lo hacen con una ansiedad muy difícil de controlar, y los sanitarios bastante tienen con hacer su trabajo como para tener que tratar con ellos.

Yo, por desgracia, he vivido situaciones muy extremas en hospitales, y en ese momento, para nosotros los médicos son dioses, son los que pueden salvar vidas. Ponemos la vida de lo que más queremos en sus manos, y para ellos, es una responsabilidad el trato con los padres. Sé que no es fácil, es su trabajo más el tener que tratar con ellos.

¿Qué enseñanza personal ha extraído Belén Rueda de esta serie?

Como actriz, cuando llevas varias temporadas y con directoras como las que tenemos, lo importante que es tener buen ambiente para que cuando estás contando cosas muy emocionales puedas sacar lo mejor de ti. A nivel personal, el poder conocer situaciones diferentes que yo, como Belén, no se me darían, pero que como actriz tengo que investigar y sentir personas que están pasando por esa situación.

Marián sufre fibriomialgia. ¿Cómo se ha preparado la interpretación de esta enfermedad? ¿Cómo lo has afrontado?

Muchas veces te sorprende. Uno de los guionistas me dijo que la madre de una de sus mejores amigas pasaba por esta enfermedad y le dije que si seria posible hablar con ella. El poder hablar con ella directamente te abre un mundo inmenso para la interpretación, y no te puedes ni imaginar, la gente es maravillosa, porque te cuenta lo más íntimo de su vida. A nosotros, como actores, nos sirve mucho porque no estamos contando un problema en la superficie, sino cómo se sienten, cómo es el trato con sus hijos, con su marido, con la sociedad cuando sale fuera... Es importante para humanizarte como persona.

¿Se escriben ahora más papeles para actrices mayores de 50 años? ¿Cuál es su opinión?

Yo he vivido de todo porque yo ya tengo mi edad. Cuando llegaba a los 40 decía 'oh, díos mío que llegan los 40 y esto se acabó'. También, cuando trabajabas como actriz en televisión se decía que no podrías hacerlo en el cine. Son barreras que van cayendo y que al principio se trata como algo excepcional, que haya historias para mujeres de nuestra edad. También hace mucho que hay muchas mujeres de mi edad, sobre todo americanas, que a nivel económico se lo pueden permitir, que producen sus propias series y demuestran que también interesan.

¿Siente que Telecinco maltrata la serie con los numerosos vaivenes de programación que tiene que soportar?

Mediaset España nos ha dado la oportunidad, porque son ellos los que producen la serie Madres. Para empezar creyeron en ella, hicimos la primera temporada, firmamos la segunda y la tercera temporada. Eso quiere decir que apostaron por ella, pero luego, es verdad que hay cosas que a mí se me pierden como el tema de la programación.

He de confesarte que he vivido todas las fases: la época de Los Serranom en la que no existían plataformas ni las redes sociales; después hice cine y cuando volví a la tele, ya era diferente, porque la forma de ver series se había diversificado, y luego con las plataformas hemos tenido la suerte que, por ejemplo, Amazon Prime Video haya creído en nuestra serie. En resumen, la suerte que hemos tenido es que Mediaset creyó en nosotros y son ellos los que lo están produciendo, y hay diferentes ventanas para verlo.

¿Le gustaría que la cadena recuperara Los Serrano?

Ya tuvimos conflicto en su momento con el final (risas). Hombre, sería divertido porque se creó una familia. Antes se hacen 13 u ocho capítulos anuales, antes hacíamos 24. ¿Sabes lo qué es eso? Son todos los días. Hay series especiales que se crean muy bien ambiente.